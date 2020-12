178 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

Search results for: Is Homework Harmful dictionary. Click here for more information! Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:

(Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz)

Aachen 730 5602 181

Alsdorf 127 1179 185

Baesweiler 77 868 203

Eschweiler 165 1228 223

Herzogenrath 130 1094 194

Monschau 23 191 162

Roetgen 80 184 289

Simmerath 75 306 182

Stolberg 235 1449 257

Würselen 142 982 227

noch nicht lokal zugeordnet 5 6

Gesamtergebnis 1789 13089 201

Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 200

Die Termine werden nur ONLINE vergeben unter www.staedteregion-aachen.de/gaz. Bei der Online-Terminvergabe muss man schon eine Reihe von Angaben zum Grund für die gewünschte Testung und zum eigenen Gesundheitszustand machen. Das Formular wird regelmäßig an die Teststrategie des Robert-Koch-Instituts angepasst.

Kontaktpersonen ersten Grades, Menschen mit positiven Schnelltests in Heimen und anderen Einrichtungen sowie Reihentestungen werden durch das Gesundheitsamt informiert und zu einem Termin eingeladen.



Getestet werden hier:

• Personen mit mehreren Symptomen an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen,

• Personen, die ein positives Schnelltestergebnis beim Hausarzt hatten oder die von Zuhause aus in ein Reha-Zentrum bzw. eine Pflegeeinrichtung aufgenommen werden sollen,

• Personen, deren Corona-Warn-App „rot“ anzeigt sowie

• Beschäftigte an Schulen und Kitas.



Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen ist für allgemeine Informationen (nicht für die persönliche medizinische Beratung!) rund um das Thema eine Corona-Info-Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags unter 0241/510051 von 9 Uhr bis 15 Uhr zu erreichen. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 01. Januar ist das Bürgertelefon nicht zu erreichen.



Die Arbeit der Krisenstäbe ist ausgerichtet an den Erlassen und Entscheidungen der Landesregierung. Die Seiten der NRW-Staatskanzlei (www.land.nrw/corona), des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (www.mags.nrw.de) und des NRW-Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (www.mkffi.nrw.de) geben weitere Infos zu aktuellen Entwicklungen. Nachzulesen sind alle Verordnungen des Landes NRW auf www.staedteregion-aachen.de/corona