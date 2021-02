22 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

follow has great online reviews and I expected high quality. I wasnt wrong. I ended up having the perfect thesis. Bethy. The name of this service would make you assume it was focused solely on graduate students, but its not the case. Essays and research papers are available, too. The best part is that they are actually more affordable when you compare them with other services Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt gegenüber der Meldung von gestern 43 nachgewiesene Fälle mehr. Seit Beginn der Zählung Ende Februar 2020 steigt damit die Zahl der nachgewiesen Infizierten auf 16914. 15817 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind aus der Quarantäne entlassen.

Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz* Aachen 259 7148 73 Alsdorf 46 1516 68 Baesweiler 27 1032 81 Eschweiler 80 1658 87 Herzogenrath 88 1530 119 Monschau 8 252 60 Roetgen 6 229 69 Simmerath 8 404 26 Stolberg 67 1819 92 Würselen 88 1326 72 noch nicht lokal zugeordnet Gesamtergebnis 677 16914 78

Am 8. Februar 2021 öffnet das Impfzentrum der StädteRegion Aachen in der Hubert-Wienen-Straße 8, 52070 Aachen, seine Pforten. Anspruch auf eine Impfung haben zunächst ausschließlich Menschen über 80 Jahre, die einen bestätigten Termin im Impfzentrum haben.

Wichtig: Impfungen ohne Termin können nicht vorgenommen werden!

Die StädteRegion Aachen hat eine Internetseite eingerichtet, in der noch einmal die wichtigsten Informationen zum Impftermin nachzulesen sind. Diese Seite findet man unter: www.staedteregion-aachen.de/impfzentrum