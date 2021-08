22 Corona-Fälle im Monschauer Land

Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Seit Ende Februar 2020 wurden insgesamt 27.353 nachgewiesen Infizierte gezählt. Das sind gegenüber der Meldung von Montag 79 Fälle mehr. Aktuell sind 390 Menschen nachgewiesen infiziert.

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:

Kommune Aktiv Gesamt Aachen 203 11770 Alsdorf 42 2567 Baesweiler 30 1556 Eschweiler 19 2789 Herzogenrath 16 2168 Monschau 6 421 Roetgen 4 353 Simmerath 12 612 Stolberg 36 3093 Würselen 20 2021 noch nicht lokal zugeordnet 2 3 Gesamtergebnis 390 27353

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 591. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist heute für die StädteRegion Aachen eine Inzidenz von 38 aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes liegt bei 37. Weitere Informationen findet man auf dem Dashboard des RKI unter: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/

Aktuell gelten für das Land Nordrhein-Westfalen sowie für die Städteregion Aachen jeweils die Inzidenzstufe 1. Nach einem kurzfristigen Unterschreiten am gestrigen Dienstag hat die StädteRegion jedoch am heutigen Mittwoch erneut die Inzidenzstufe 2 (7-Tage-Inzidenz über 35) erreicht. Schärfere Regeln treten dann automatisch in Kraft, wenn die Inzidenzstufe an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird (somit frühestens am 18. August). Die verschärften Regeln gelten dann ab dem übernächsten Tag (somit frühestens ab dem 20. August, 0:00 Uhr).

Impfbus steht bei Victor

Zwei Impfbusse sind in der StädteRegion Aachen unterwegs und bieten Impfungen unkompliziert und ohne Termin an. Der Impfstoff kann (bei Zweitimpfungen im Rahmen der Zulassung) frei gewählt werden. Für die Zweitimpfung in vier Wochen informieren Sie sich bitte auf der Internetseite der Städteregion Aachen über den dann gültigen Impfbusfahrplan. Bis 17 Uhr steht ein Impfbus auf dem Gelände der Einkaufswelt Victor in Imgenbroich.