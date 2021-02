25 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

Reflection As A Writer Essayss Page. Most learners find it challenging to come up with a high quality dissertation that meets all the required standards of writing. While such is the case, writing dissertations is a thing that you cannot avoid as long as you are in an institution of higher learning since such, is a requirement in the final grade. For this reason, it is high time you Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt gegenüber der Meldung von gestern 75 nachgewiesene Fälle mehr. Seit Beginn der Zählung Ende Februar 2020 steigt damit die Zahl der nachgewiesen Infizierten auf 17858. 16987 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt jetzt bei 465. In den letzten Tagen sind drei Frauen im Alter von 80, 83 und 89 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 78 und 81 Jahren verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit sind in der StädteRegion Aachen aktuell 406 Menschen nachgewiesen infiziert und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 50.

Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz Aachen 154 7560 38 Alsdorf 37 1613 55 Baesweiler 10 1064 15 Eschweiler 80 1810 104 Herzogenrath 29 1586 35 Monschau 17 272 120 Roetgen 4 241 23 Simmerath 4 409 19 Stolberg 38 1904 55 Würselen 31 1397 62 noch nicht lokal zugeordnet 2 2 Gesamtergebnis 406 17858 50

Tests und Impfungen für Beschäftigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Beschäftigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen können sich aktuell zwei Mal in der Woche beim Hausarzt auf das Corona-Virus testen lassen. In der Impfreihenfolge sollen sie zukünftig aus der Priorität 3 in die Priorität 2 wechseln. Wann genau Impftermine vereinbart werden können, ist derzeit noch nicht geregelt. Sobald die Impfverordnung auf Landesebene angepasst ist, und der Start der Terminvereinbarung feststeht, werden die Krisenstäbe darüber berichten.

Sonne genießen, aber bitte mit Abstand!

Die Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen erinnern alle daran, auch im Freien auf die Mindestabstände zu achten und dort, wo sie nicht eingehalten werden können, eine Schutzmaske zu tragen. Das gilt in der Warteschlange vor der Eisdiele ebenso wie beim Spaziergang im Park.