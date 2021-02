27 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

How to get a college paper for sale and save your valuable time and money. Those who want to find affordable prices for college papers can breathe a sigh of relief. We are here to help you understand how to get assignments for cheap. When youre trying to find Example Of Short Research Paper online, you save time, as you can analyze what other customers have said about the writing service. NB: Not Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt gegenüber der Meldung von gestern 5 nachgewiesene Fälle mehr. Seit Beginn der Zählung Ende Februar 2020 steigt damit die Zahl der nachgewiesen Infizierten auf 16871. 15644 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind aus der Quarantäne entlassen.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 417. In den vergangenen Tagen ist eine Frau im Alter von 92 Jahren verstorben, die zuvor positiv auf das Corona Virus getestet wurde.

Damit sind in der StädteRegion Aachen aktuell 810 Menschen nachgewiesen infiziert und die Sieben-Tage-Inzidenz* liegt bei 82.

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:

Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz

Aachen 299 7126 75

Alsdorf 57 1513 70

Baesweiler 35 1030 89

Eschweiler 98 1653 89

Herzogenrath 126 1525 127

Monschau 10 252 60

Roetgen 3 226 35

Simmerath 14 405 39

Stolberg 71 1815 97

Würselen 97 1326 85

Gesamtergebnis 810 16871 82