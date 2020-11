30 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

The who research usually are by written persons and enter site research those Guide Secondary former the did Primary research sources Primary conducted. at - Ltd of Pvt Apotex the for Apotex Years becomes Pharma-18-feb-16 detail in MEGA post for write my dissertation BengaluruBangalore Research Walk-in 7 Staff Nursesnurses.. Student such management research write my dissertation Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz

Alsdorf 94 945 157

Baesweiler 48 743 118

Eschweiler 112 927 135

Herzogenrath 74 858 114

Monschau 7 161 34

Roetgen 9 79 69

Simmerath 14 207 78

Stolberg 155 1024 191

Würselen 67 680 150

noch nicht lokal zugeordnet 1 2

Gesamtergebnis 994 9867 124

Gemeinsames Abstrichzentrum am Aachener Tivoli

Stadt und StädteRegion Aachen haben Anfang November in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung am Aachener Tivoli ein Gemeinsames Abstrichzentrum (GAZ) in Betrieb genommen.

Getestet werden hier:

Personen mit mehreren Symptomen an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen,

Personen, die die ein positives Schnelltestergebnis beim Hausarzt hatten oder die von Zuhause aus in ein Reha-Zentrum bzw. eine Pflegeeinrichtung aufgenommen werden sollen,

Personen, deren Corona-Warn-App „rot“ anzeigt sowie

Beschäftigte an Schulen und Kitas.

Die Termine werden nur ONLINE vergeben unter www.staedteregion-aachen.de/gaz. Bei der Online-Terminvergabe muss man schon eine Reihe von Angaben zum Grund für die gewünschte Testung und zum eigenen Gesundheitszustand machen. Das Formular wird regelmäßig an die Teststrategie des Robert-Koch-Instituts angepasst. Kontaktpersonen ersten Grades, Menschen mit positiven Schnelltests in Heimen und anderen Einrichtungen sowie Reihentestungen werden durch das Gesundheitsamt informiert und zu einem Termin eingeladen.