36 COVID-19-Infektionen im Monschauer Land

Im Einsatz für mehr Klimaschutz

Kreis Bernkastel-Wittlich. Durch die Bereitstellung ehrenamtlicher Klimaschutzpaten wird in den Kommunen aktiv Klimaschutz betrieben.Das Projekt der Energieagentur Rheinland-Pfalz »KlikK aktiv – Klimaschutz in kleinen Kommunen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten« richtet sich an Gemeinden in den Pilotregionen Pfälzerwald, Mittleres Moseltal und Osteifel und verknüpft die Themen…