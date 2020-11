38 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

help me do my statistics homework Online Homework Clock How To Write what are employee final review architectural dissertation Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:

Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz

Aachen 514 3995 178

Alsdorf 112 883 206

Baesweiler 79 716 262

Eschweiler 158 872 250

Herzogenrath 116 813 198

Monschau 8 158 68

Roetgen 9 74 93

Simmerath 21 197 123

Stolberg 192 938 282

Würselen 81 636 150

noch nicht lokal zugeordnet 10 29

Gesamtergebnis 1300 9311 197

Mögliche Desinformation durch Flyer

Bürgerinnen und Bürger haben darauf aufmerksam gemacht, dass zurzeit Flyer kursieren und in Briefkästen eingeworfen werden, die auf den ersten Blick für eine offizielle Information der Behörden zur Corona-Pandemie gehalten werden können. Die betroffenen Personen fühlten sich von der Gestaltung der Flyer irregeführt. Daher der Hinweis aus den Krisenstäben, dass weder Stadt und StädteRegion Aachen noch Bundes- oder Landesministerien Flyer in Briefkästen von Privathaushalten einwerfen. Bitte verlassen sie sich nur auf Informationen von offiziellen Quellen. Verlässliche Informationen finden Sie unter: www.staedteregion-aachen.de/corona

Infos zu aktuellen Entwicklungen

Die Arbeit der Krisenstäbe ist ausgerichtet an den Erlassen und Entscheidungen der Landesregierung. Die Seiten der NRW-Staatskanzlei (www.land.nrw/corona), des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (www.mags.nrw.de) und des NRW-Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (www.mkffi.nrw.de) geben weitere Infos zu aktuellen Entwicklungen. Nachzulesen sind alle Verordnungen des Landes NRW auf www.staedteregion-aachen.de/corona



Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen ist für allgemeine Informationen (nicht für die persönliche medizinische Beratung!) rund um das Thema eine Corona-Info-Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags unter 0241/510051 von 9 Uhr bis 15 Uhr zu erreichen.