44 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

Aachen 499 4779 136

Alsdorf 91 1044 129

Baesweiler 42 788 114

Eschweiler 96 1025 127

Herzogenrath 86 943 147

Monschau 7 167 43

Roetgen 16 97 127

Simmerath 21 230 91

Stolberg 155 1182 175

Würselen 123 821 170

noch nicht lokal zugeordnet 3 4

Gesamtergebnis 1139 11080 137

Sieben-Tage-Inzidenz: Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen geschehen sind. Damit die Daten vergleichbar sind, wird die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner berechnet. Sie ist eine wichtige Kennzahl, nach der sich die Corona-Maßnahmen richten.

Infos zu aktuellen Entwicklungen

Thats why you are looking for professional Assignment Of Claim to take you out of this misery. Therefore, Real Academics is here to serve you at your single request write my dissertation. We understand the mental pressure and academic burden building up inside of you at this stage. Stop Worrying and ask our professionals to do my dissertation and see their accelerating pace of Die Arbeit der Krisenstäbe ist ausgerichtet an den Erlassen und Entscheidungen der Landesregierung. Die Seiten der NRW-Staatskanzlei (www.land.nrw/corona), des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (www.mags.nrw.de) und des NRW-Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (www.mkffi.nrw.de) geben weitere Infos zu aktuellen Entwicklungen. Nachzulesen sind alle Verordnungen des Landes NRW auf www.staedteregion-aachen.de/corona

Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen ist für allgemeine Informationen (nicht für die persönliche medizinische Beratung!) rund um das Thema eine Corona-Info-Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags unter 0241/510051 von 9 Uhr bis 15 Uhr zu erreichen.