44 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

Pkw kollidiert mit Linienbus

Am frühen Dienstagmorgen, 8. Dezember, ist ein Pkw auf der B 49 bei Burgen mit einem Linienbus kollidiert. Dabei wurde die Fahrerin des Autos verletzt. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge erheblich beschädigt.