45 Corona-Fälle im Monschauer Land

Eure Musik für unsere Region!

Trier. Die Corona-Krise hat viele freischaffende Künstler in akute Existenznot gestürzt, auch weil es zum Beispiel für Musiker nur noch sehr begrenzt Auftrittsmöglichkeiten gibt. Dabei brauchen die Menschen gerade jetzt in der tristen und dunklen Jahreszeit mehr Ablenkungvom Corona-Alltag mit all seinen Auflagen. Deshalb bietet derWochenspiegel ab sofort unter dem Motto »Stark für Kunst & Kultur« allen Musikern, Sängern, Gesangsvereinen und Chören die Möglichkeit, sich per Video bei ihrem Publikum in Erinnerung zu bringen und Werbung in eigener Sache zu machen. Ab Mitte November wird dann die Wochenspiegel-Facebook-Seite zu eurer ganz exklusiven Bühne.