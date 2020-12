46 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

Step 2: Understand Task Assignment online. You should know that if you purchase a term paper online, its not like shopping for products on Amazon. You wouldnt buy a research paper that was already written because naturally there will be many edits to undertake. When you hire us, you are contracting the service of an individual professional. Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz

Aachen 427 4627 130

Alsdorf 85 1025 136

Baesweiler 42 775 103

Eschweiler 83 998 117

Herzogenrath 73 910 97

Monschau 7 167 51

Roetgen 17 93 150

Simmerath 22 226 104

Stolberg 143 1144 186

Würselen 119 795 243

noch nicht lokal zugeordnet 2 4

Gesamtergebnis 1020 10764 136

Informationsformular zum Grenzübertritt

Informationsformular zum Grenzübertritt

Die Euregio Maas Rhein hat ein Informationsformular zum Grenzübertritt erstellt, um die Bürgerinnen und Bürger besser über die Maßnahmen in den drei Ländern zu informieren. Im Fokus stehen alltägliche Fragen wie: Kann ich noch nach Deutschland reisen, um meine Einkäufe zu erledigen? Kann ich meine Familie in den Niederlanden besuchen? Kann ich im Hohen Venn wandern gehen?

Das Webformular deckt die meisten Situationen ab, mit denen Grenzgänger und Grenzgängerinnen konfrontiert sein könnten. Es ist auf der Website der Euregio Maas-Rhein einsehbar unter: https://crossing-borders.euregio-mr.info/de

Die Arbeit der Krisenstäbe ist ausgerichtet an den Erlassen und Entscheidungen der Landesregierung. Die Seiten der NRW-Staatskanzlei (www.land.nrw/corona), des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (www.mags.nrw.de) und des NRW-Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (www.mkffi.nrw.de) geben weitere Infos zu aktuellen Entwicklungen. Nachzulesen sind alle Verordnungen des Landes NRW auf www.staedteregion-aachen.de/corona

Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen ist für allgemeine Informationen (nicht für die persönliche medizinische Beratung!) rund um das Thema eine Corona-Info-Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags unter 0241/510051 von 9 Uhr bis 15 Uhr zu erreichen.