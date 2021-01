46 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

Dissertation House UK is that station house of professional and cheap Research Papers Design UK who can help you with everything related to thesis like: Completing your work perfectly; Providing on the go support; Giving the right content for your assigned task; Proofreading services for making your grades better ; Custom made thesis work according to your demand; As a student, it is Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt weiterhin bei 347. Damit sind in der StädteRegion Aachen aktuell 1077 Menschen nachgewiesen infiziert und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 113.

Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz*

Aachen 451 6651 111

Alsdorf 109 1417 131

Baesweiler 31 959 70

Eschweiler 115 1518 99

Herzogenrath 140 1361 194

Monschau 17 234 77

Roetgen 2 220 23

Simmerath 27 385 104

Stolberg 80 1714 71

Würselen 104 1197 150

noch nicht lokal zugeordnet 1 1

Gesamtergebnis 1077 15657 113

Informationen zur Corona-Schutzimpfung

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat ein Bürgertelefon zur Corona-Schutzimpfung eingerichtet. Zu erreichen ist die Hotline des Landes unter der Rufnummer 0211/9119-1001, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Unter www.corona-schutzimpfung.de ist zudem ein erweitertes Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält.



Die Termine für das Gemeinsame Abstrichzentrum werden nur ONLINE vergeben unter www.staedteregion-aachen.de/gaz. Bei der Online-Terminvergabe muss man schon eine Reihe von Angaben zum Grund für die gewünschte Testung und zum eigenen Gesundheitszustand machen. Das Formular wird regelmäßig an die Teststrategie des Robert-Koch-Instituts angepasst.

Kontaktpersonen ersten Grades, Menschen mit positiven Schnelltests in Heimen und anderen Einrichtungen sowie Reihentestungen werden durch das Gesundheitsamt informiert und zu einem festen Termin eingeladen.

Bürgertelefon

Für Bürgerinnen und Bürger von Stadt und StädteRegion Aachen ist für allgemeine Informationen (nicht für die persönliche medizinische Beratung!) rund um das Thema eine Corona-Info-Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags unter 0241/510051 von 9 Uhr bis 15 Uhr zu erreichen.

Die Arbeit der Krisenstäbe ist ausgerichtet an den Erlassen und Entscheidungen der Landesregierung. Die Seiten der NRW-Staatskanzlei (www.land.nrw/corona), des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (www.mags.nrw.de) und des NRW-Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (www.mkffi.nrw.de) geben weitere Infos zu aktuellen Entwicklungen. Nachzulesen sind alle Verordnungen des Landes NRW auf www.staedteregion-aachen.de/corona.