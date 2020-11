47 COVID-19-Infektionen im Monschauer Land

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:

Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz Aachen 407 2785 186 Alsdorf 122 587 257 Baesweiler 105 485 384 Eschweiler 119 518 232 Herzogenrath 132 533 252 Monschau 23 131 163 Roetgen 9 52 93 Simmerath 15 159 110 Stolberg 113 570 225 Würselen 81 447 214 noch nicht lokal zugeordnet 9 11 Gesamtergebnis 1135 6278 215

Termine können nur ONLINE vereinbart werden!

Stadt und StädteRegion Aachen haben in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung am Aachener Tivoli ein Gemeinsames Abstrichzentrum (GAZ) in Betrieb genommen. Ein Teil des Zentrums wird von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben, der andere Teil vom Gesundheitsamt. Die Terminvergabe ist nur ONLINE möglich unter www.staedteregion-aachen.de/gaz.

Kontaktpersonen ersten Grades bekommen ihren Termin NICHT über das Online-Formular. Sie werden durch das Gesundheitsamt informiert und zu einem Termin eingeladen. Bei der Online-Terminvergabe muss man schon eine Reihe von Angaben zum Grund für die gewünschte Testung und zum eigenen Gesundheitszustand machen. Das Formular wird regelmäßig an die Teststrategie des Robert-Koch-Instituts angepasst.

Labor verursacht Verzögerungen bei der Informationen von getesteten Personen

Bei der Auswertung der Coronatests ist es in dem Labor, mit dem die StädteRegion eng zusammenarbeitet, zu massiven Störungen im organisatorischen Ablauf gekommen. Deswegen wurden zuletzt sehr viele Ergebnisse erst mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung an das Gesundheitsamt gemeldet. Das Problem wurde zwischenzeitlich behoben, so dass die Ergebnisse jetzt wieder zeitnah zur Verfügung stehen. Der entstandene Informationsstau wird jetzt sukzessive durch das Labor abgearbeitet. Wegen der hohen Anzahl an Abstrichen ist die Situation in den Laboren landesweit sehr angespannt.

Das Gesundheitsamt bittet die Hausärzte und Labore weiterhin darum, verstärkt darauf zu achten, sowohl auf den Verdachtsmeldungen als auch auf den Laboranforderungsscheinen die Telefonnummer des Patienten oder der Patientin zu vermerken. So wird den Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamts ein schnelleres Kontaktieren der Indexpatienten ermöglicht.