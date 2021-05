51 Corona-Fälle im Monschauer Land

Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt gegenüber der Meldung von Freitag 175 nachgewiesene Fälle mehr. Seit Beginn der Zählung Ende Februar 2020 steigt damit die Zahl der nachgewiesen Infizierten auf 26059.



Aktuell sind 1033 Menschen nachgewiesen infiziert. Die aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:



Kommune Aktiv Gesamt

Aachen 501 11175

Alsdorf 94 2435

Baesweiler 46 1475

Eschweiler 62 2647

Herzogenrath 52 2101

Monschau 19 405

Roetgen 13 339

Simmerath 19 584

Stolberg 126 2946

Würselen 101 1950

noch nicht lokal zugeordnet 2

Gesamtergebnis 1033 26059



Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 562.



Das Robert Koch-Institut (RKI) weist heute für die StädteRegion Aachen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 81 aus.



Weitere Informationen findet man auf dem Dashboard des RKI unter: experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/



Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wochenrückblick

Tag Mi Do Fr Sa So Mo Di

Datum 19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05.

RKI-Inzidenz 94 113 103 97 95 85 81

Sieben-Tage-Inzidenz in der StädteRegion Aachen sinkt unter 100

Die aktuelle Coronaschutzverordnung zeigt konkrete Öffnungsperspektiven für Kreise, Städte und die StädteRegion Aachen auf. Voraussetzung dafür ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Die Inzidenz muss dazu an mindestens fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 sein.



Heute weist das RKI für die StädteRegion Aachen eine Inzidenz von 81 aus. Vorausgesetzt, die Inzidenz bliebe bis kommenden Freitag unter 100, dann würden ab Sonntag, 30. Mai, vorbehaltlich einer dementsprechenden Verfügung des Landes NRW, folgende Regeln in der StädteRegion gelten.



In der StädteRegion Aachen liegt die Inzidenz noch nicht „stabil“ unter 100! Deshalb gelten nach wie vor die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes („Bundesnotbremse“) mit den darin festgelegten Kontaktbeschränkungen und der Ausgangssperre. Einkaufen ist in den nicht privilegierten Geschäften nur mit Test und Termin möglich („click & meet“). Voraussetzung ist weiterhin ein aktuelles, negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Vollständig Geimpfte und Genesene sind den Getesteten gleichgestellt.





Vollständiger Präsenzunterricht bei einer Inzidenz unter 100

Ab Montag, den 31. Mai, würden dann auch in der StädteRegion die Schulen aller Schulformen zu einem durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurückkehren. Solange gilt weiterhin Wechselunterricht. Für den Übergang in einen Inzidenzbereich von unter 100 gelten ab sofort folgende Regeln:

An fünf aufeinanderfolgenden Werktagen ein Unterschreiten des Schwellenwertes;

danach Außerkrafttreten der Einschränkungen am übernächsten Tag;

die bisherige Regelung, wonach Übergänge nur zum Wochenbeginn möglich sind, wird nicht länger benötigt, da die betroffenen Schulen sich bereits in einem eingeschränkten Präsenzbetrieb befinden.



Alle Informationen rund um die Coronaschutzverordnung NRW gibt es unter: www.land.nrw/corona