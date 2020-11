53 COVID-19-Infektionen im Monschauer Land

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:

Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz

Aachen 448 2957 179

Alsdorf 135 639 269

Baesweiler 113 536 417

Eschweiler 126 561 213

Herzogenrath 156 588 235

Monschau 20 135 103

Roetgen 13 58 139

Simmerath 20 167 123

Stolberg 121 615 197

Würselen 89 476 188

noch nicht lokal zugeordnet 15 16

Gesamtergebnis 1256 6748 204

Aktuelle Coronaschutzverordnung

Die Coronaschutzverordnung vom 30. Oktober 2020 wurde am 04.11.2020 aktualisiert und gilt bis Ende November.

In der Verordnung wurde noch einmal klargestellt, dass der

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nur in Ausnahmefällen unterschritten werden darf, zum Beispiel

• beim Zusammentreffen mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes, jedoch auch in diesen Fällen mit höchstens insgesamt zehn Personen,

• wenn dies zur Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder aus betreuungsrelevanten Gründen erforderlich ist,

• bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, der Kindestagespflege und heilpädagogischen Einrichtungen,

• in Schulklassen, Kursen und festen Gruppen der Ganztagsbetreuung in öffentlichen Schulen,

• durch Kinder bei der Nutzung von Spielplätzen im Freien,

• bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen,

• bei zwingenden Zusammenkünften zur Berufsausübung,

• zwischen nahen Angehörigen bei Beerdigungen und standesamtlichen Trauungen sowie Zusammenkünften unmittelbar vor dem Ort der Trauung.



Erlaubt sind jetzt wieder der musikalische Unterricht und der Unterricht an Musikschulen.

Es wurde zudem klargestellt, dass neben Speisen auch Getränken im Außer-Haus-Verkauf zulässig sind und geliefert werden dürfen, wenn die Mindestabstände und Hygieneanforderungen nach der Verordnung eingehalten werden. Der Verzehr ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung weiterhin untersagt. Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist ab sofort zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verboten. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass aus Infektionsschutzgründen sämtliche sexuellen Dienstleistungen an allen Orten verboten sind.

Informationsformular zum Grenzübertritt

Die Euregio Maas Rhein hat ein Informationsformular zum Grenzübertritt erstellt, um die Bürgerinnen und Bürger besser über die Maßnahmen in den drei Ländern zu informieren. Im Fokus stehen alltägliche Fragen wie: Kann ich noch nach Deutschland reisen, um meine Einkäufe zu erledigen? Kann ich meine Familie in den Niederlanden besuchen? Kann ich im Hohen Venn wandern gehen?

Das Webformular deckt die meisten Situationen ab, mit denen Grenzgänger und Grenzgängerinnen konfrontiert sein könnten. Dieses Formular ist jetzt online und kann von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Das Formular ist auf der Website der Euregio Maas-Rhein einsehbar unter: crossing-borders.euregio-mr.info/de