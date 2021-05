56 Corona-Fälle im Monschauer Land

Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt gegenüber der Meldung von gestern 125 nachgewiesene Fälle mehr. Seit Beginn der Zählung Ende Februar 2020 steigt damit die Zahl der nachgewiesen Infizierten auf 25.704. Aktuell sind 1201 Menschen nachgewiesen infiziert.

Die aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:

Kommune Aktiv Gesamt Aachen 586 11034 Alsdorf 97 2390 Baesweiler 37 1453 Eschweiler 92 2634 Herzogenrath 63 2081 Monschau 16 397 Roetgen 11 333 Simmerath 29 577 Stolberg 169 2890 Würselen 101 1915 noch nicht lokal zugeordnet Gesamtergebnis 1201 25704

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 560.

Fehler bei der Datenübermittlung führt heute zu falscher Inzidenzzahl

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist heute für die StädteRegion Aachen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 94 aus. Diese Zahl ist insofern falsch, als dass die Infektionsfektionszahlen vom 18. Mai darin nicht enthalten sind. Auf dem Dashboard des RKI wird deshalb heute weiterhin die Zahl von gestern (25.579 Infizierte) ausgewiesen. Defacto gibt es aber heute 25.704 Infizierte. Das entspräche nach unserer eigenen Rechnung einer Inzidenz von etwa 117. Es ist also davon auszugehen, dass die Inzidenz morgen wieder deutlich über 100 liegen wird.

Weitere Informationen findet man auf dem Dashboard des RKI unter: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wochenrückblick

Tag Do Fr Sa So Mo Di Mi Datum 13.05. 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. 19.05. RKI-Inzidenz 103 113 104 107 113 118 94

Immer mehr Covid-Fälle in Unternehmen

Nachdem im Rahmen der Arbeitgeber-Testungen sind bei dem Aachener Reifenhersteller Continental etliche positive Testungen aufgefallen sind, ist nunmehr auch ein Unternehmen in Simmerath von einem größeren Ausbruchsgeschehen betroffen. 20 von rund 50 Mitarbeitenden wurden dort mittels PCR-Test positiv getestet. Auch hier wird bei den übrigen Mitarbeitenden eine Reihentestung durchgeführt. Nach Überzeugung der Hygieneexperten liegen die Ursachen häufig im Verhalten in den Pausen-, Umkleide- und Sanitärräumen sowie in Fahrgemeinschaften und Gruppenbildungen außerhalb des Unternehmens. Die Krisenstäbe appellieren deshalb noch einmal ausdrücklich an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, am Arbeitsplatz und auch während der Freizeit die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Ebenfalls richtet sich der Appell an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, geeignete Rahmenbedingen zu schaffen und regelmäßige Testungen anzubieten. Mitarbeitende sollten unbedingt motiviert werden, die Testmöglichkeiten auch wahrzunehmen