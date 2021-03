fö 18. März 2021 Artikel teilen





59 Corona-Fälle im Monschauer Land

157 Neuinfektionen in der Region - Inzidenz steigt über 100

Altkreis Monschau. Acht neue COVID-19-Infektionen in der Stadt Monschau, zwei Fälle in Roetgen und gleich sechs in Simmerath lassen Infektionszahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in die Höhe schnellen. Im Krisenstab werden nun Gesamtkonzepte erarbeitet, wie im Falle einer nachhaltigen und signifikanten Überschreitung des Inzidenzwerts 100 weiter verfahren werden soll.