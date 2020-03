787 Corona-Fälle - 14 Tote

Die örtlichen Ordnungsämter in der gesamten StädteRegion, die Bezirksämter und die Entsorgungsunternehmen haben in der Corona-Krise ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt:

Die Recyclinghöfe in allen Kommunen sollen möglichst bald wieder geöffnet werden. Dabei wären die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt einzuhalten. Auch AWA und ZEW prüfen, ob sie möglichst bald wieder ihre Sammelstellen eröffnen können. Auch hier gilt es, die wegen der Corona-Krise notwendigen Bedingungen einzuhalten. So soll beispielsweise bei Privatanlieferungen keine Gebühr mehr kassiert werden. Die Menschen in der Region werden allerdings auch aufgefordert, die Entsorgung nur in dringenden und unaufschiebbaren Fällen zu nutzen.

Eiscafes in der Region werden nur für eine Lieferung außer Haus zugelassen. Eine Bestellung und Abholung ist praktisch nicht durchführbar, da sie für größere Menschenschlangen vor den Geschäften sorgen würde, die es absolut zu vermeiden gilt.

Nach der neuesten Klarstellung der NRW-Landesregierung dürfen Blumengeschäfte und Kioske wieder öffnen. Auch hier sind die für alle Geschäfte geltenden Hygieneregeln zwingend einzuhalten.

Umzüge können weiterhin in allen Kommunen der StädteRegion erfolgen. Zu den Bedingungen wird auf die gesonderte Pressemitteilung vom 26.03.2020 verwiesen.

Die Einhaltung der verschiedensten Vorschriften wird auch weiterhin von den Kräften der Ordnungsämter und der Polizei vor Ort überwacht.

Abstrichzentrum

Die Kommunalen Abstrichzentren in Eschweiler und am Aachener Tivoli sind wochentags, 8 bis 18 Uhr, erreichbar. Alle Menschen, die getestet werden wollen, müssen vorher die Telefonhotline 0241/5198-7500 anrufen. Gehörlose können sich per E-Mail an KAZ-Leitung@staedteregion-aachen.de wenden, um einen Termin nach Prüfung zu erhalten. Die Abstrichzentren haben aktuell die Möglichkeit über 1.000 Testungen je Tag durchzuführen. Diese Kapazitäten können bei Bedarf weiter erhöht werden.

Bürgertelefon

Für Bürger der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen unterhält seit Beginn der Krisenstabsaktivitäten für allgemeine Informationen (nicht für die persönliche medizinische Beratung!) rund um das Thema eine Corona-Info-Hotline über 0241/510051 (an Werktagen und am Wochenende von 8 bis 18 Uhr) eingerichtet. Das NRW-Gesundheitsministerium hat darüber hinaus eine Hotline zum Corona-Virus unter der Nummer 0211/91191001 geschaltet. Medizinischer Bereitschaftsdienst: Die hausärztlichen Bereitschaftsdienste sind auch am Wochenende über die Hotline 116117 zu erreichen. Ausdrückliche Bitte an die Bürger: Bitte blockieren Sie nicht unnötig die Notrufnummern 110 und 112!