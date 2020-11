Abstrichzentrum am Tivoli eröffnet

Ein Teil des Zentrums wird von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben, der andere Teil vom Gesundheitsamt.

Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier zeigte sich erleichtert über das neue Angebot: »Hier können sämtliche Fälle aus der Coranavirus-Testverordnung sicher und kostenlos getestet werden.« Damit sich symptomatische und asymptomatische Personen nicht begegnen, muss man bei der Online-Terminvergabe schon eine Reihe von Angaben zum Grund für die gewünschte Testung und zum eigenen Gesundheitszustand machen. Termine werden werktags von 8 bis 18 Uhr vergeben. Nur Kontaktpersonen ersten Grades bekommen ihren Termin nicht über das Online-Formular. Sie werden durch das Gesundheitsamt informiert.

Beim »Neustart« der zentralen Einrichtung ist die KV von Anfang an mit dabei. »Wir sind als Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein schon seit Monaten mit der Städteregion Aachen in konstruktiven Gesprächen, um ein gemeinsames Testzentrum zu etablieren. Besonders wichtig war uns eine strikte Trennung zwischen symptomatischen Patienten und asymptomatischen Personen zu gewährleisten. Dies ist hier am Tivoli gut umzusetzen«, sagt Marion Ries, Vorsitzende der KV-Kreisstelle Aachen-Stadt.

Die Städteregion Aachen wird sich vornehmlich um Kontaktpersonen der ersten Kategorie, sogenannte K1-Fälle, kümmern. Außerdem um die Fälle aus Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie Menschen mit Behinderung und Institutionen der Eingliederungshilfe. Nach Ausbrüchen in Schulen und Kitas soll das GAZ zudem die mobilen Teams unterstützen. Die Kapazität wurde von der StädteRegion auf 650 Tests pro Tag ausgelegt. Für den Bereich der KV hängt die Zahl der zu Testenden vom Bedarf ab und davon, wie viele Abstriche in den Praxen gemacht werden. »Das Angebot können wir flexibel anpassen. Es werden immer zwei Ärzte und geschultes medizinisches Personal vor Ort sein«, so Ries. Auch nach der Eröffnung des GAZ sind die Hausärzte in ihren Praxen zur Testung berechtigt.

Einen Termin zur Testung im Abstrichzentrum bekommt man online auf der Website der Städteregion Aachen.