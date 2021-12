Bedürftige auch in Corona-Zeiten beschenken

Auch in diesem Jahr wird die Monschauer Tafel wieder eine Weihnachtspakete-Aktion für die Bedürftigen in den Nordeifel-Kommunen durchführen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird diese Aktion im Saal des Gasthauses »Achim und Elke«, Trierer Straße 49, in Konzen, stattfinden. »Aufgrund der jetzigen Corona-Situation sind besondere Regelungen zu beachten, die mit dem Ordnungsamt der Stadt Monschau abgesprochen wurden«, erklärt Georg Kaulen, der der Hilfsorganisation vorsteht.

Die Pakete können am Montag, 13. Dezember, von 10 bis 18 Uhr dort abgegeben werden. Hierzu werden an den Eingängen an der Trierer Straße und an der Rückseite des Gebäudes jeweils Tische aufgestellt, auf die die Pakete abgestellt werden können. Leider dürfen die Spender die Räumlichkeiten nicht betreten. Mitarbeitende der Tafel können mit Spendern auch zu deren Auto gehen und die Pakete dort abholen. Durch das Tragen einer Maske schützen Spender und Mitarbeitende sich und andere.

»Die Weihnachtskisten-Aktion soll dazu dienen, den Kunden der Tafel zu Weihnachten ein richtiges und vollständiges Essen auf den Tisch zu bringen«, wirbt Kaulen um Spender. »Es sollten in den Paketen also Lebensmittel enthalten sein, die haltbar und nicht leicht verderblich sind, wie Konserven, Nudeln oder Reis.« Auf hochprozentigen Alkohol sollte verzichtet werden: »Eine Flasche Wein oder Sekt ist aber schon erlaubt«, so Kaulen. Um das Essen abzuschließen, sorgen aber auch Kaffee, haltbarer Kuchen oder Süßigkeiten für eine Freude bei den Beschenkten.

Die Ausgabe der Pakete an die Bedürftigen erfolgt am Dienstag, 14. Dezember, von 10 bis 17 Uhr ebenfalls am Saal bei »Achim und Elke«. Der Zugang zum Saal erfolgt dann nur über den rückwärtigen Eingang am Parkplatz. Auf dem Parkplatz ist auf die Einhaltung der Abstandsregelung zu achten. Es wird jeweils nur eine Person pro Bedarfsgemeinschaft mit Mund-Nasen-Schutz und unter Vorlage der Kundenkarte eingelassen. Wegen der Rückverfolgbarkeit wird die Uhrzeit in der Kundenliste eingetragen. Ein Mitarbeiter der Tafel wird den Kunden übernehmen und ihm ein Paket zuweisen, das der Personenzahl seines Haushaltes entspricht. Danach wird er umgehend zum Ausgang an der Trierer Straße begleitet. Die Außentüre zur Trierer Straße wird an diesem Tag nur als Ausgang benutzt. »Die Mitarbeitenden warten, bis der Kunde den Bereich verlassen hat und erst dann wird der nächste Kunde am Parkplatz eingelassen«, so Kaulen. »Auch bei der Ausgabe der Pakete müssen sich Tafel-Mitarbeitende und Tafel-Kunden sich und andere durch Tragen einer Maske schützen«, sind ihm Hilfsaktion und Gesundheitsschutz gleichermaßen wichtig.

Paketaktion im Konzener Saal

Die Monschauer Tafel hofft wieder auf zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung, damit allen Bedürftigen wieder ein Paket geschenkt werden kann und ihnen dadurch das Weihnachtsfest auch in dieser schwierigen Zeit ein bisschen verschönert wird.

Weihnachtspakete können am Montag, 13. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im Saal »Achim & Elke« in Konzen abgegeben werden.

Die Ausgabe erfolgt am Dienstag, 14. Dezember, im Konzener Festsaal von 10 bis 17 Uhr.