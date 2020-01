Dorfladen um 10000 Euro bestohlen

Tabakdiebstahl in Kelberger Supermarkt

Kelberg. In der Nacht auf Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter in einen Kelberger Supermarkt ein und entwendeten diverse Tabakwaren. Am Mittwoch, 29. Januar, gegen 3.02 Uhr kam es in Kelberg in einem Supermarkt in der Bonner Straße zu einem sogenannten "Blitz-Einbruchdiebstahl". Zwei bisher unbekannte maskierte Täter drangen durch Aufhebeln einer alarmgesicherten Außentüre in das…