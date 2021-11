DRK-Testzentren öffnen wieder

Altkreis Monschau. Kaum zwei Wochen ist es her, da musste das Rote Kreuz seine Teststellen in der StädteRegion Aachen schließen – aufgrund der geringen Nachfrage. Allerdings wurden nicht nur die Testzentren des DRK geschlossen: das Angebot für Schnelltests schrumpft schon seit Wochen. Was allerdings nicht mehr schrumpft sind die Infektionsfälle. Die Inzidenzzahlen steigen in ungeahnte Höhen – und damit auch wieder der Bedarf an Tests. Die Politik reagierte bereits mit der Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests und nun reagiert auch das DRK und eröffnet am Mittwoch, den 24. November, wieder seine Testzentren in Würselen (Aquana), Alsdorf (Tierpark) und Roetgen (Bundesstraße). Weitere Teststellen in Aachen und Simmerath werden folgen – geplante Eröffnung dort ist gut eine Woche später, am 03. Dezember.„Unsere als ‚Drive-In‘ konzipierten Schnelltestzentren wurden gerade in den ersten Monaten, also April bis August, wirklich sehr gut angenommen. Danach waren die Testzahlen stetig rückläufig“, berichtet Axel Fielen, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Städteregion Aachen e.V., und ergänzt: „Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns dazu entschlossen unsere Testzentren wieder zu eröffnen. Wir denken, dass die Menschen das zusätzliche Angebot gut gebrauchen können – wir alle haben die Schlangen vor den noch bestehenden Teststellen in den vergangenen Tagen erlebt.“ Zusätzlich weiterhin auf dem Portfolio beim DRK stehen die mobilen Testteams. „Bereits seit März bieten wir damit den Unternehmen unserer Region die Möglichkeit an, Testungen ihrer Mitarbeiter professionell zu veranlassen. Zuletzt kamen auch immer mehr Unternehmen mit Veranstaltungen wie Betriebs- oder Weihnachtsfeiern auf uns zu. Die Firmen wollen bei Ihren Festen Infektionsketten logischerweise möglichst vermeiden und mit uns können sie das Risiko minimieren.“ Anfragen für Firmentestungen oder Veranstaltungen können schriftlich unter poc-testung@drk-aachen.de an das DRK gerichtet werden. Informationen zu kostenlosen Bürgertestungen finden Interessierte auf der Webseite des Kreisverbandes unter www.drk.ac/corona-schnelltest.Kaum zwei Wochen ist es her, da musste das Rote Kreuz seine Teststellen in der StädteRegion Aachen schließen – aufgrund der geringen Nachfrage. Allerdings wurden nicht nur die Testzentren des DRK geschlossen: das Angebot für Schnelltests schrumpft…

