Das Faltblatt »Du hast die Wahl!« fasst Informationen zur Kommunalwahl 2020 in der StädteRegion Aachen zusammen und gibt Antworten auf viele Fragen: Wer wird gewählt? Womit beschäftigen sich der Stadt- oder Gemeinderat und der Städteregionstag? Wie wählt man? Außerdem gibt es Tipps dazu, wo man sich informieren kann. »Wir verschicken Flyer-Pakete an Schulen, Hochschulen und Offene Türen«, berichtet Bärenz‘ Kollegin Melissa Lausberg. »Jeder, der Flyer haben möchte, kann sich an uns wenden.« Die beiden Freiwilligen im »Sozialen Jahr Politik« werben bei Jugendlichen dafür, ihr Wahlrecht zu nutzen und mitzuentscheiden, gerade weil es um Politik vor ihrer eigenen Haustüre geht. Insgesamt stehen bei ihrer Arbeit Beteiligung und Demokratie im Mittelpunkt.

Der Flyer »Du hast die Wahl!« liegt in den Rathäusern der Städte und Gemeinden aus. Wer gedruckte Exemplare bestellen will, kann eine E-Mail an jugendpartizipation@staedteregion-aachen.de schicken. Die Flyer können ausgegeben werden, so lange der Vorrat reicht. Eine PDF-Datei zum Herunterladen und Informationen zu weiteren Aktionen sind hier zu finden: www.dasgeht.de/kommunalwahlen-2020