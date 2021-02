Ehrenamt fÃ¶rdern - einfach und unbÃ¼rokratisch

Get instant biology dissertation help online from the http://www.staatsanzeiger.de/?dissertation-hiv-aids of allassignmenthelp.com and get exciting discounts and cashback offers. 24/7 +1-817-968-5551 +1-817-968-5551 Fördergelder sind gut und schön - doch oft sind damit aufwendige und bürokratische Hürden verbunden. Abhilfe schafft ein Programm der »LEADER-Region Eifel«, das bereits im letzten Jahr 21 Kleinprojekte mit insgesamt 200.000 Euro unterstützte. Damit wurde unter anderem der Clara-Viebig-Park in Kalterherberg, der Saal Hütten in Rott oder das Dorfgemeinschaftshaus in Kesternich gefördert. Dabei konnten gar nicht alle Anträge berücksichtigt werden, da sie insgesamt 350.000 Euro gekostet hätten. »So haben wir bereits erste Anträge in der Schublade«, weiß Regionalmanager Nicolas Gath.

»Die Projekte sollen einen Mehrwert für die Region schaffen und gleichzeitig das Engagement vor Ort unterstützen«, unterstreicht Stefan Grießhaber. Er ist Vorsitzender des Koordinierungskreises der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region Eifel.

10 Prozent kommt aus den Kreisen

180.000 Euro stellt das Land Nordrhein-Westfalen für kleine Projekte zur Verfügung - Antragssteller sind meist Vereine oder andere gemeinnützige Zusammenschlüsse. Weitere 20.000 Euro kommen zu je einem Drittel aus der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren und Euskirchen. Denn der LEADER-Region Eifel gehören insgesamt 15 Kommunen aus eben diesen drei Kreisen an.

»Das Regionalbudget eröffnet eine hervorragende Chance, unkompliziert Projekte anzugehen und Anschaffungen zu tätigen, von denen ganze Dorfgemeinschaften profitieren können«, versichert Grießhaber. So wie in Gey, wo die Bevölkerung zu Beginn der Corona-Pandemie plötzlich ohne Versammlungsstätte war. Das örtliche Bistro, das für Treffen und Versammlungen genutzt wurde, wurde geschlossen - aktuell entstehen dort Mietwohnungen.

Die »Dorfgemeinschaft Gey« e.V. richtete dank Förderung aus dem Regionalbudget das Vereinsheim des BSV Gey her, baute eine Heizung ein, übernahm das Mobiliar des ehemaligen Bistros und befestigte den Vorplatz - so können sich dort nict nur die Fußballer nach Trainig oder Spiel treffen, sondern vielfältige Aktivitäten stattfinden. »Ideen gibt es genug, wenn denn die Pandemie vorbei ist«, ist Paul Bolz, Ortsvorsteher und Vorsitzender der »Dorfgemeinschaft Gey« voller Vorfreude.

Gefördert werden können Projekte mit einer Gesamtsumme von bis zu 20.000 Euro bei einer Förderquote von 80 Prozent. Die andere 20 Prozent müssen Vereine, öffentliche Einrichtungen, Privatpersonen oder Unternehmen selbst tragen. »Geht das Projekt über den Förderrahmen hinaus, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf - wir beraten gerne und schauen, was machbar ist«, unterstreicht Nicolas Gath (Tel. 02486/911122, E-Mail gath@naturpark-eifel.de)

Projekte bis 20. März einreichen

Projektideen bis zu einer Gesamtsumme von 20.000 Euro können bis zum 20. März beim Regionalmanagement eingereicht werden, dem Nicolas Gath vorsteht. Die LAG der LEADER-Region Eifel tagt im April, im Mai dann werden die Antragssteller mit ihren Projekten starten können. Die Umsetzung und Abrechnung muss noch in diesem Jahr erfolgen.