Eifelpraxis hat wieder geöffnet

Vera ist durch ihren Job in der Eifelpraxis an Multitasking gewöhnt. Privat steht sie mehreren Krisen gegenüber: Ihr Sohn Paul ist auf Abstand gegangen. Die Affäre ihrer Freundin Danuta sorgt für Gerüchte und Fritz, der beste Freund von Daniels kleinem Bruder Sören, erleidet einen plötzlichen Atemstillstand. Nach ersten Untersuchungen scheint körperlich alles normal. Doch diese Diagnose reicht Vera nicht. Die erfahrene Versorgungsassistentin vermutet hinter der wiederkehrenden Herzschwäche eine seltene Erbkrankheit, das sogenannte Brugada-Syndrom. Als der Jugendliche zudem unter enormen seelischen Druck gerät, weil er erfährt, dass sein Vater mutmaßlich Schuld hatte an Sörens Unfall und der Fahrerflucht verdächtigt wird, kollabiert er erneut. Gemeinsam mit ihrem Chef Chris und Dr. Julia Hamacher will Vera nun so schnell wie möglich handeln und strebt eine lebensrettende OP an.

Am Freitag, 30. August, dann folgt schon Folge neun unter dem Titel »Körper und Geist«.