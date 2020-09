Ein Corona-Fall in Roetgen - Zahlen steigen

Mann bei Wohnungsbrand in Euren gestorben

Trier. Bei einem Schwelbrand in einer Wohnung in Trier-Euren ist am Samstagvormittag ein Mann ums Leben gekommen.Um 11.47 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle ein, gemeldet wurde Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Eurener Straße. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass die Ursache für die…