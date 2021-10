Ein Herbst voller Baustellen

Wer in diesen Tagen aus Richtung Düren die Nordeifel erreichen will, muss gute Nerven oder Ortskenntnis haben. In Rollesbroich, wo die Dürener Straße erneuert wird, hat der zweite Bauabschnitt begonnen. Eine Durchfahrt ist zwischen Mühlenweg und der Einmündung Otto-Voss-Straße nicht möglich. Der innerörtliche Verkehr wird über die Steinrötschstraße, Äuchesgasse, Breufeldstraße und im Winkel umgeleitet. »Eine von mir angeregte Vollsperrung etwa in Kallbrück war laut Landesbetrieb Straßen.NRW nicht durchzusetzen«, erklärt Rollesbroichs Ortsvorsteher Armin Voßen. Der Verkaufswagen des Bäckers Lars Jacobs steht auf dem Schulhof, die Dorfgaststätte ist jederzeit erreichbar. Die Bushaltestelle wird in den »Mühlenweg« verlegt. Diese Maßnahmen laufen bis Jahresende, dann soll der dritte Bauabschnitt starten, der eine Erneuerung der Straße bis zum Kreisverkehr am Ortsausgang vorsieht.

In dieser Woche wurde auch mit der Sanierung der L12 zwischen dem Simmerather Kreisverkehr und Witzerath begonnen. Die Straße ist dazu bis Ende November voll gesperrt - eine Umleitung ist über die Straße »In Witzerath« eingerichtet. Auch für den Busverkehr der Linie 68 wird eine Ersatzhaltestelle angefahren.

Relativ unaufgeregt gehen die Arbeiten am geplanten Kreisverkehr in Lammersdorf vonstatten: Über die geschaffene Behelfsstraße an der Kreuzung von B399 und B266 fließt der Verkehr ungestört - einzig für den Schwerlastverkehr ist der Baustellenbereich gesperrt. Die Polizei führt immer wieder Kontrollen durch, zudem wurde auf der Bergstraße zwischen Tankstelle und künftigem »Kreisel« ein Zebrastreifen aufgetragen.

In Roetgen wird derzeit die vom Unwetter im Juli stark beeinträchtigte »Kalfstraße« erneuert; es folgt der Kreuzungsbereich von Grüneplei- und Schleebachstraße, was kurzzeitig zu Beeinträchtigungen führen kann.

Während in Mulartshütte weiterhin die Brücke der L12 in Richtung Venwegen nicht vorhanden und damit die Mulartshütter Straße gesperrt ist, ist der Weg Richtung Zweifall wieder für den Busverkehr frei. Der Durchgangsverkehr wird weiterhin umgeleitet, um die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn vorantreiben zu können.

Auch auf dem Weg in den Kreis Euskirchen gibt es weiterhin Verkehrsbehinderungen: Der rund 230 Meter lange Abschnitt der B265 in Gemünd zwischen St. Nikolaus-Kirche (Kreuzung Luxemburger Straße) und dem Kreisverkehr B265/B266 (Kölner Straße/Dürener Straße) wird sichtlich bis Dezember zur Einbahnstraße, da die Bauarbeiten nur unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden können. Die Verkehrsführung hat weiterhin zur Folge, dass der Verkehr ain Richtung Kall/Euskirchen über die B265 (Luxemburger Straße) in Richtung Schleiden und weiter entlang der B258, L203 und L204 über Sistig, Rinnen, Sötenich und Kall zur B266 umgeleitet werden muss.

Im Zusammenhang mit der Entsorgung von Flutmüll ist der gesamte Parkplatz Walberhof an der B266 gegenüber der Einmündung Vogelsang gesperrt.