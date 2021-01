EinschrÃ¤nkungen lockern oder verschÃ¤rfen?

Complete your Dissertation or Research on time with our expert PhD follow site services. Get in touch with our expert Dissertation Consultants Nach dem Lockdown im November sind die Neuansteckungen in Aachen und der Region deutlich zurückgegangen. Man kann aber noch keine Entwarnung geben, obwohl die Werte deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Parallel hat das Impfen begonnen und schreitet voran. Ich will mit Experten aus der Region und dem Bundestag die folgenden Fragen diskutieren:

Machen die bundesweit diskutierten Verschärfungen zur Corona-Eindämmumg für diese Region Sinn, wenn hier die Ansteckungswerte vergleichbar niedrig sind?

Was hat sich für Frauen in der Region durch die Pandemie verändert?

Können die Alten- und Pflegeheime nach dem Impfstart zur Normalität zurückkehren?

Dr. Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent Städteregion Aachen

Silke Tamm-Kanj, stellv. Vorsitzende des Frauennetzwerks in der Städteregion Aachen e.V.

Dr. Janosch Dahmen, Notfallmediziner und seit kurzem Mitglied des Bundestages für die Grünen und bis November 2020 verantwortlich für Pandemiebekämpfung bei der Berliner Feuerwehr

Die Gesprächsrunde können Sie am kommenden Donnerstag (21.1) live auf www.oliver-krischer.eu verfolgen.