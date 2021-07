Elf Corona-Fälle im Monschauer Land

Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus.

Seit Ende Februar 2020 wurden insgesamt 26.884 nachgewiesen Infizierte gezählt. Das sind gegenüber der Meldung von Mittwoch 66 Fälle mehr. Aktuell sind 237 Menschen nachgewiesen infiziert.



Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:



Kommune Aktiv Gesamt

Aachen 145 11530

Alsdorf 16 2521

Baesweiler 10 1520

Eschweiler 8 2757

Herzogenrath 16 2149

Monschau 5 413

Roetgen 2 351

Simmerath 4 597

Stolberg 18 3050

Würselen 13 1996

noch nicht lokal zugeordnet

Gesamtergebnis 237 26884



Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 589. In den vergangenen Tagen ist ein 67-jähriger Mann verstorben, der zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.



Das Robert Koch-Institut (RKI) weist heute für die StädteRegion Aachen eine Inzidenz von 26 aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes liegt bei 16.



Weitere Informationen findet man auf dem Dashboard des RKI unter experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/



Coronaschutzverordnung

In der StädteRegion Aachen gilt heute bis 24 Uhr noch die in der Coronaschutzverordnung NRW neu eingeführte „Inzidenzstufe 0“. Da bei den niedrigen Zahlen schon kleinere Ausbrüche einen relevanten Effekt auf die Inzidenzen haben, hat das Land geregelt, dass eine automatische Hochstufung in die Inzidenzstufe 1 erst vorgenommen wird, wenn der Wert einer Sieben-Tages-Inzidenz von 10 wieder acht Tage hintereinander überschritten wird. Die Regelungen gelten dann ab dem übernächsten Tag.

In der StädteRegion Aachen liegt die Inzidenz heute den neunten Tag in Folge über 10. Ab Samstag, 24. Juli, 0 Uhr, gilt die Inzidenzstufe 1!



Die Inzidenzwerte der vergangenen Tage lauten:



Datum Inzidenz StädteRegion Inzidenz NRW

23.07.2021 25,7 16,2

22.07.2021 21,9 14,4

21.07.2021 19,4 13,8

20.07.2021 19,4 13,0

19.07.2021 17,4 12,1

18.07.2021 16,7 11,8

17.07.2021 13,6 10,6

16.07.2021 11,8 10

15.07.2021 10,8 9,4

14.07.2021 6,6 8,2

13.07.2021 5,6 7,5



Die Coronaschutzverordnung gilt bis zum 5. August. Die aktuellen Regelungen und die gesamte Verordnung findet man unter: www.land.nrw/corona