»Engel op Loofschoh« wird 25

Seinen letzten Marathonwettkampf mit der Zielsetzung unter 3 Stunden zu laufen, absolvierte Peter Borsdorff im Alter von 49 Jahren. Den letzten Marathon insgesamt nahm der Dürener zusammen mit seiner Frau Doris 1994 in New York unter die Laufschuhe.

Seit Anfang 1995 geht es für den Sportler des Dürener Turnvereins nicht mehr um »Zeiten«. Seit dem setzt sich der 76-Jährige für Kinder in der Region ein. Er bittet bei seinen Läufen und weiteren Unternehmungen um Spendengeld für Kinder. Kinder die krank, behindert, oft auch arm sein können.

Seinerzeit, beim Start der Initiative nahm Borsdorff sich vor, jede Spende persönlich zu überbringen. Dies war auch im Jahr 2019 so. Borsdorff übergab insgesamt 256 Spenden in 58 Orten.

Wer durfte sich über Spenden und Besuche freuen? Viele Kinder, Familien, Kindergärten, Schulen, Jugendheime, Sportgruppen, Initiativen, Kinder im Brauchtum sowie immer wieder auch das Jugendamt seiner Heimatstadt Düren.

Fördern und unterstützen konnte »der Läufer mit der Sammelbüchse« u.a. die unterschiedlichsten Hilfeleistungen, Ferienmaßnahmen, Aktionen, Anschaffungen, Therapien, Betreuungen, Essenzuschüsse, Fahrgelder, eilige Notfälle u.v.m.

Niemals »Rekorde« anstrebend konnte der Initiator der Aktion »Running for Kids« im abgelaufenen Jahr eine Spendensumme von 328.275,82 Euro zusammentragen und persönlich übergeben.

Auch im vergangenen Jahr wurde der ehemalige Ausdauersportler großartig unterstützt. Sportler und ihre Fans der unterschiedlichsten Sportarten, Karnevalisten, Kommunionskinder, Schulen, Musiker, Initiativen in Orten, Unternehmen, bei Jubiläen, bei Geburtstagen, nach Sterbefällen, Menschen nach Erkrankungen u.v.m. halfen dem Dürener bei seinen vielen Vorhaben, Kindern Hilfe, Unterstützung, Freude, Zuversicht u. Kraft zu bereiten.

Borsdorffs Aktivitäten erfolgen ehrenamtlich. Startgelder, Fahrtkosten, Bürokosten usw. fallen für seine Initiative nicht an. Diese Hobbykosten trägt Borsdorff selbst.

Zwischenzeitlich stehen 148 selbstgebastelte Sammelbüchsen, alle mit einem getragenen Kinderschuh darauf ausgestattet, in vielen Geschäften und Unternehmen der Region.

Immer wieder gibt es für Borsdorff besonders »bewegende« Hilfsaktionen und Begegnungen.

So etwa mit der sechsköpfigen Familie, die in der Silvesternacht 2018/19 durch einen Brand ihr Haus verlor. Schnell konnte »Running for Kids« unter Rückgriff auf den »Doris-Borsdorff-Fonds« 10.000 Euro als »erste Hilfe« bereitstellen. 11.111 Euro hatte der Dürener nach dem plötzlichen Tod des Vaters zur ersten Notlinderung für ein Kleinkind sammeln können. Eine auf den Rollstuhl angewiesene junge Frau konnte mit einem anklemmbaren Antriebsgerät für die Aufnahme ihres Studiums mobil gemacht werden. 5200 Euro hatte Borsdorff gesammelt. Der Brand in einem Kinderzimmer macht kurzfristig die Anschaffung von neuen Betten, Bettzeug usw. notwendig. Mit 1.000 Euro war »Running for Kids« dabei. In der Vorweihnachtszeit durften sich 125 Kinder über insgesamt 7.460 Euro zur Erfüllung von Weihnachtswünschen freuen. In einigen Fällen halfen 50-250 Euro als Fahrgeldzuschüsse um kranke Kinder in einer auswärtigen Klinik besuchen zu können. Beim Peter & Paul-Benefizlauf konnten noch am Veranstaltungstag 38.000 Euro an Kinder und Einrichtungen überreicht werden. Aber auch mit weitaus kleineren Beträgen, etwa 50 Euro für eine Therapiemaßnahme oder 49 Euro für die Kostenübernahme an einem Schwimmkurs war Kindern zu helfen.

Die mit der Sammelbüchse in 25 Jahren »erlaufene« Spendensumme beläuft sich aktuell auf 2.473.880 Euro.

Info

Der Mann mit der Laufschuh-Spendenbox freut sich weiterhin über jede Unterstützung.

Fernmündlich ist Peter Borsdorff unter 02421/33 723 und 0171/54 708 71 zu erreichen.