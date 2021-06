Ersthelfer gesucht

Dafür werden Ersthelfer vor Ort gesucht, weil im Ernstfall jede Minute zählt, wie Ralf Bischoni, Leiter der Malteser-Schule in Aachen erklärt. Acht bis zwölf Minuten benötigt der Rettungsdienst durchschnittlich bis er beim Patienten eintrifft. Ist ein qualifizierter Ersthelfer vor Ort, können lebensrettende Maßnahmen früher eingeleitet werden.

Dabei setzt man auf das Smarthone-basierte Alarmsystem »Corhelper«. Im Falle eines Notfalls werden zeitgleich mit der Notarztalarmierung dann auch die Ersthelfer vor Ort benachrichtigt. »Die können mit der Erstversorgung beginnen, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Durch diesen Zeitgewinn steigen die Überlebenschancen der Patienten«, so Bischoni. So hat beispielsweise Martin Schröder aus Rurberg, der Leiter Einsatzdienste der Malteser in der Städteregion, durch eine corhelper-Alarmierung Anfang diesen Jahres bei einem Reanimationseinsatz bereits sieben Minuten vor Eintreffen des Rettungsdienstes mit Reanimationsmaßnahmen beginnen können.

Da man aber in der Eifel mit Ersthelfern noch recht dünn aufgestellt sei, wolle man diese nun verstärkt suchen. Bischoni: »Es gibt keinerlei Verpflichtungen und wir sollten alle bedenken, dass auch wir und unsere Familien davon profitieren könnten, im Falle einer Reanimation oder eines vergleichbaren, lebensbedrohlichen Notfalls rechtzeitig suffiziente Hilfe erhalten zu können.« Nach entsprechender Schulung werden die Ersthelfer dann mit Defibrillatoren ausgestattet.

Weitere Infos unter www.regionaachenrettet.de und natürlich bei den Maltesern unter www.malteser-kurse.de.