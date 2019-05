Europa hat gewählt - die Eifel liegt im Trend

In Roetgen wurden die Wahlsieger von Bündnis´90/Die Grünen stärkste Kraft: mit 31,85% setzten sie sich vor der CDU durch und hatten mehr als doppelt so viele Stimmen wie der einstige „große“ Partner SPD (15,97%). Nennenswert Stimmen erhielt auch die FDP (6,12%) und die AfD (5,05). Übrigens gingen im Tor zur Eifel 73,28% aller berechtigten zur Wahl. Rekord in der ganzen Städteregion.

Die Gemeinde Simmerath hat die CDU traditionell für sich entschieden: sie büßten zwar 5% ein, blieben aber stärkste Kraft (39,74%). Die SPD halbierte ihr Ergebnis von 2014 fast (17,04%, -15%), die Grünen legten von 6 auf 19% zu. Auch FDP und AfD konnten ihre Anhängerschaft verdoppeln. 64,64% der Bürger gingen zur Wahl.

Ähnlich wie in Simmerath wurde auch in der Stadt Monschau die CDU stärkste Kraft, aber mit Verlusten (38,17%). Die Grünen haben der SPD Rang zwei abgelaufen (22 vs 17,5%). Zwei von drei Monschauern gingen wählen.

In der Städteregion Aachen wurde die CDU mit 30,88% stärkste Kraft. Rang zwei geht an die SPD mit 23,94% vor den Grünen (17,87%). Die AfD erreichte 8,63%, gefolgt von FDP (5,98%) und den Linken (3,59%). Regionsweit gingen 57,79% aller Wahlberechtigten zur Wahl - das ist deutliche vier Zähler unter dem Bundestrend und liegt am Nordkreis, wo alle Kommunen unter 60% blieben...

Alle Ergebnisse, auch der einzelnen Stimmbezirke und Orte gibt es auf https://wahlen.regioit.de/AC/ewbm19/05334000/html5/index.html