Fast 10000 Briefwähler in der Nordeifel

Demnach haben bis heute (04.09.2020) genau 100.677 Wahlberechtigte in der StädteRegion Aachen (rd. 23 Prozent) Briefwahlunterlagen für die Wahl beantragt. 2014 lag die Zahl zum vergleichbaren Zeitpunkt erst bei knapp 13 Prozent. Selbst die letztendliche Zahl am Wahltag lag 2014 nur bei 16,5 Prozent. Damit ist klar, dass es bei der Kommunalwahl am 13. September für die StädteRegion einen neuen Briefwahl-Rekord gibt.

Die Zahlen wurden am 04.09.2020 (10:00 Uhr) bei den örtlichen Wahlämtern abgefragt. Verglichen werden sie mit den Werten vom 16.05.2014 (jeweils 9 Tage vor der Kommunalwahl).

3155 Briefwähler in der Stadt Monschau (30,98%) sind bereits jetzt doppelt so viele gegenüber der Kommunalwahl 2014. In der Gemeinde Simmerath haben 3.916 Wahlberechtigte von der Briefwahl Gebrauch gemacht - 29,8 % gegenüber 16,93% 2014. Rekordwerte in der Region verzeichnet die Gemeinde Roetgen. Schon 2014 waren 22,14% Briefwähler der Spitzenwert in der Städteregion - aktuell gibt es 38,42% und damit absolut 2.750 Briefwähler im "Tor zur Eifel".

Briefwahl ist weiterhin möglich und kann beim jeweiligen örtlichen Wahlamt beantragt werden. Es ist also von einer weiteren Steigerung der Zahlen bis zum Wahltag auszugehen.

Eine verlässliche Aussage über die zu erwartende Gesamtbeteiligung an der Wahl lässt sich aus diesen Zahlen aber nicht ableiten.

Alle örtlichen Wahlämter haben die Wahlbenachrichtigungen zwischenzeitlich verschickt. Deshalb sollten Bürgerinnen und Bürger, die noch keinen Brief erhalten haben und glauben, am 13. September wahlberechtigt zu sein, dringend vor dem Wahltag noch Kontakt mit ihrem örtlichen Wahlamt im jeweiligen Rathaus aufnehmen. So lassen sich eventuelle Unstimmigkeiten noch im Vorfeld ausräumen.