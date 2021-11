Fastelovend und Corona

Um sich ungebremst ins jecke Getümmel ab dem 11.11. zu stürzen, wurden bei den Vereinen für die Veranstaltungen im November unterschiedliche Zugangsregelungen für die Besucher getroffen. »2G« oder »3G« war hier die Frage.

Punktgenau am 11.11. startet die KG Roetgen dabei wieder in die Session. Um 20.11 Uhr lässt man mit vielen Ex-Prinzen in der TV-Halle unter 2G-Bedingungen den Fastelovend hochleben. Und es wird fast so, wie es immer war: Traditionell gibt es den Einzug der amtierenden Tollitäten, des Dreigestirns, mit Prinz Michael I., Bauer Frank und Jungfrau Geraldine. Ihnen zur Seite stehen die vielen ehemaligen närrischen Herrscher. Der Start erfolgt um 20.11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine Nummer größer geht am 12. November bei den Rollesbroicher Klev Botze im Nationalparksaal (20 Uhr) die Post ab. Die Band Volljaas soll die Jecken gleichfalls im Rahmen von 2 G in Stimmung bringen. In kleinerem Rahmen starten die Kiescheflitscher im Rurberger Antoniushof am gleichen Tag (19.30 Uhr) unter 3 G-Bedinungen in die neue Session.

Die Karnevalsfreunde aus Lammersdorf haben sich dagegen bei ihrer Sessionseröffnung am 13. November für 2G entschieden. Sie feiern im Lammersdorfer Hof (19.11 Uhr). Die Kester Lehmschwalbe feiern an diesem Tag im Kesternicher DGH (20 Uhr) ebenso unter 3G-Bedingungen, wie die Simmerather Sonnenfunken bei ihrer Großen Kappensitzung (20 Uhr) in der Dreifachhalle des Berufskollegs.

Die Ruscher Breybrobbele heben die erste Tollität der Nordeifel am 20. November im Einruhrer Heilsteinhaus (19.11 Uhr) unter 3 G-Bedingungen auf den Thron. Die Rollesbroicher Klev Botze haben am 27. November im Nationalparksaal (19 Uhr) einen Prinz im Angebot. Hier gilt dann wieder eine 2 G-Regelung.

Die Vereine weisen im Übrigen ihre Besucher darauf hin, dass ein Antigen-Schnelltest nicht älter als sechs Stunden sein darf und ein Zutritt mit Selbsttest ausgeschlossen ist.

Und es gibt ihn wieder: Den Karneval in Rott! Die KG Elferrat startet mit Elan närrisch in die Normalität, mit einer großen Kappensitzung am Samstag, 20. November, 20.11 Uhr, im Saale Hütten (Eintritt 17 Euro). Bereits am Freitag, 12. November, gibt es ab 20.11 Uhr die Session-Eröffnung mit Ordensfest im Restaurant »Zur Maus«.

Und es wird auch wieder Auftretende geben, angesagt ist Dave Davis als Motombo Umbokko sowie eine Tanz-Revue, dargeboten von den Garden der KG Elferrat Rott. Die sind seit vielen Jahren Stolz der Narren, sind immer eine Tanz-Show, für die Trainerin Maria Lauterbach seit vielen Jahren verantwortlich zeichnet. Auf die neuen Tänze darf man sich freuen.

Der Kartenverkauf hat begonnen, Tickets gibt es unter 0173/569 5686. Es gilt die 3G Regel – Genesen; Geimpft; Getestet.

Und weiter geht es in die Session 2021/2022 mit einem »Karnevalistischen Frühschoppen« am 23. Januar, 11.11 Uhr, im Saale Hütten. An gleicher Stelle lädt die KG Elferrat Rott zum traditionellen Kinderfest ein, das am 19. Februar, ab 14 Uhr, über die Bühne gehen soll.

www.kg-elferrat-rott.de