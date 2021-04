Fest der Erlösung im Zeichen der Pandemie

Am Ostersonntag, 4. April, finden Gottesdienste um 8.30, 10 und 11.15 Uhr in der Simmerather Pfarrkirche statt. Zur gleichen Zeit sind auch Messfeiern am Ostermontag in Simmerath geplant. Im Eingangsbereich der Kirche sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die die Daten der maximal 75 Gottesdienstbesucher erfassen. Sie können auch ein Kontaktformular ausgefüllt mitbringen, die entsprechenden Formulare liegen in den Kirchen aus. Medizinische Masken / FFP2 sind während des gesamten Aufenthaltes in der Kirche zu tragen.

Ab Karsamstag liegen in den Kirchen gesegnete Palmzweige und kleine Osterkerzen zum Mitnehmen bereit.

Nach Rücksprache mit dem Kirchenvorstand, Pfarreirat und Pfarrer Kurt Josef Wecker finden auch in der Pfarrkirche St. Hubertus in Schmidt Messfeiern an den Ostertagen statt: Gründonnerstag um 18 Uhr, Karfreitag um 17 Uhr, Osternachtfeier um 20 Uhr sowie Ostermontag um 9 Uhr.

Die Franziskaner im Vossenacker Kloster laden zu folgenden Zeiten ein: Gründonnerstag, 1. April: 7.30 / 20 Uhr; Karfreitag, 2. April: 7.30 / 15 Uhr; Karsamstag, 3. April: 7.30 Uhr; Ostersonntag, 4. April: 5.30 Uhr Osternachtfeier; 7.30 und 11 Uhr heilige Messe; Ostermontag, 5. April: 7.30 und 11 Uhr heilige Messe

Und in der »Katholischen Kirche an der Himmelsleiter« finden folgende Ostergottesdienste statt: Gründonnerstag 19 Uhr in Roetgen und Rott; Karfreitag 15 Uhr Rott, 19 Uhr Roetgen; Karsamstag 20.30 Uhr in Rott und Roetgen; Ostermontag 9.30 Roetgen, 18 Uhr Rott. Anmeldung erforderlich unter events.guestoo.de/gdg-himmelsleiter oder Tel. 02408/5994146

Für alle Gottesdienste und Angebote in der Gemeinschaft der Gemeinden Monschau wird um Anmeldung bei Ingrid Alt, Tel. 02472/1811, gebeten.