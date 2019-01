FGV-Freundeskreis sucht neue Unterstützer

Zwei Brände in der Vulkaneifel

Kreis Vulkaneifel. In Weidenbach brannte es in einer Wohnung, in Gerolstein wurde ein Papierkorb in einer Sanitäranlage in Brand gesetzt.Zwei Brände haben die Feuerwehren im Vulkaneifelkreis am Wochenende beschäftigt. Am Samstag, 19. Januar, bemerkt eine Frau im Alten Weg in Weidenbach gegen 15 Uhr Rauch aus einer Wohnung in einem benachbarten Zweifamilienhauses. Sie verständigte die…