Fokussieren statt Schrotflinten-Prinzip

»Wenn ich aus dem Wohnzimmerfenster Richtung Burg Vogelsang schaue, dann kann ich über dem Rursee erahnen, wie das Wetter morgen sein wird«. Stimmen die äußeren Bedingungen, dann macht sich Peter Stollenwerk auf in die Natur des Monschauer Landes. »Ich bin kein Schönwetter-Fotograf, ich möchte die Landschaft so zeigen, wie sie ist.« Und das gelingt dem 67-Jährigen auch in der 16. Auflage des »Eifelkalenders« eindrucksvoll. »Ich drücke nicht auf den Auslöser nach dem Schrotflinten-Prinzip und hoffe, dass nachher der perfekte Moment dabei ist. Ich fokussiere meinen Blick auf den besonderen Augenblick - manchmal kommt man dann auch ohne großen Erfolg nach Hause«, gesteht der Steckenborner.

Auch Herausgeber Klaus Victor ist einmal mehr begeistert von dem beliebten Jahresbegleiter. »Wie er unscheinbare Objekte in der Landschaft in Szene setzt, ist brillant«, so der Inhaber des Imgenbroicher Einkaufszentrums »Victor fashion«. Dieser ehrliche und unverstellte Blick auf die Landschaft sei das Markenzeichen des Kalender. »Es gibt wahre Sammler des Kalenders, der in großer Zahl an Eifeler verschickt werden, die fern der Heimat leben«, weiß Victor.

Die großformatige und edle Ausführung in einer Auflage von 500 Stück wurde wieder von Designerin Monika Korbanek gestaltet. »Sie bekommt für jeden Monat zwei Motive zur Auswahl, damit ein Blick von außen gewahrt bleibt«, unterstreicht Stollenwerk. Alle Motive des aktuellen Eifelkalenders sind in den letzten Monaten entstanden. Ob die frostige Weite des Hohen Venns, die Narzissenblüte inmitten eines Spätwinter-Einbruchs (»Mein Lieblingsmotiv«) oder auch verstecke landschaftliche Besonderheiten zwischen Monschauer Heckenland und Nationalpark Eifel: Immer wieder lenkt der Fotograf das Auge des Betrachters auf vertraute Landschaften, die er in einem neuen Licht erscheinen lässt. So macht er aus der unscheinbaren Pestwurz-Staude ein Urwald-Motiv und verwandelt den winterlichen »Highway to hell« zwischen Mützenich und Eupen in ein Motiv, das an die unendlichen Weiten Nordamerikas erinnert.

Aktion »Wir helfen« am 5.12.

500 Exemplare des »Eifelkalender 2022« (Format 50x70 cm) werden im Hause Victor zum Preis von 15 Euro angeboten.

Der Erlös wird neuerlich dei Aktion »Wir helfen« der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen unterstützen.

Dazu wird es am 5. Dezember wieder einen Aktionstag geben, an den sich sozial und caritativ tätige Organisationen aus dem Monschauer Stadtgebiet in der Victor-Passage präsentieren werden.

Zeitgleich soll es auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben.