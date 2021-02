fö 17. Februar 2021 Artikel teilen





Fußballer wollen Hinrunde zu Ende spielen

Fünf Grundsätze bei möglicher Spielbetrieb-Wiederaufnahme

Altkreis Monschau. Sollte es zu Lockerungen seitens der NRW-Landesregierung kommen und ein regulärer Spielbetrieb wieder möglich sein, gelten für den Herren- und Frauenbereich auf Verbands- und Kreisebene im FVM folgende fünf Grundsätze: Der Spielmodus soll in eine einfache Runde geändert werden. Die Saison wird mit dem Spieltag fortgesetzt, an dem sie Ende Oktober unterbrochen worden ist. Die Saison endet am 30. Juni 2021. Der FVM strebt eine einheitliche Wertung der Staffeln an. Der FVM will einen Herren- und Frauen-Pokalsieger ermitteln, der an der ersten DFB-Pokalrunde teilnimmt.