Großes Fernsehen für die kleine Rureifel

»Wenn man sich auf dem Weg in die Eifel macht, dann spürt man rasch ein großes Problem für die Menschen hier - das Mobilfunknetz. Ständig bricht die Verbindung«, hat die Reporterin zu Beginn der Dreharbeiten zu »ZDF in der Rureifel« erfahren. Abhilfe schafft nun unter anderem ein neuer Mobilfunk-Mast am Rande von Eicherscheid, über den im ZDF berichtet wurde. Das Team hatte sich mit dem Initiator einer Facebook-Gruppe »Pro Sendemast« getroffen, um auf die Probleme beim Mobilfunk-Empfang aufmerksam zu machen. »Gerade auch in Zeiten des Homeoffice ist das ein wichtiger Standortfaktor«, weiß Kwon. Der neue Mobilfunk-Sender soll in den nächsten Tagen von der Telekom in Betrieb genommen werden. Von Seiten der Gemeinde Simmerath ist zu erfahren, dass auch andere Mobilfunk-Anbieter ihre Fühler nach Eicherscheid ausgestreckt haben, um das Netz zu verbessern.

Wie dieses Thema, so hat Yaena Kwon gemeinsam mit Kameramann Sascha Seibert Themen aufgespürt, die den Eifelern unter den Nägel brennen und sie über das Zweite Deutsche Fernsehen bundesweit bekannt gemacht.

»Der fehlende Wohnraum und die steigenden Mietpreise, aber auch Corona und ihre Folgen haben die Eifel nicht nur als Urlaubsziel, sondern auch als Wohnort noch attraktiver gemacht«, weiß Yaena Kwon. Im Gespräch mit Simmeraths Bürgermeister Bernd Goffart hat sie erfahren, wie groß der Bedarf an Häusern und Grundstücken ist. »Wir haben über 500 Anfragen und täglich kommen neue hinzu«, erklärt Goffart. Kürzlich erst hat der zuständige Planungsausschuss über das Neubaugebiet »Am Meisenbruch« beraten, das am Simmerather Ortsausgang an der L246 hinter dem Kreisverkehr in Richtung Gericht entstehen soll. Auf einer Fläche von 11 Hektar sollen 120 Grundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen, dazu auch eine neue Kindertagesstätte. Die Nachfrage ist schon jetzt riesengroß.

Dürens Landrat Wolfgang Spelthahn erklärte dem ZDF-Team, dass man auf eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes setze: »Wir sind kein Gebiet für Immobilien-Spekulanten, sondern schaffen attraktiven und begehrten Wohnraum für Familien.«

Am Pfingstwochenende haben Kwon und Seibert festgestellt, dass die ersten Lockerungsmaßnahmen in den Kreisen Düren und Euskirchen, aber gerade auch das bescheidene Wetter für überschaubare Touristenströme gesorgt haben. »Mit den Kapriolen von 2020 ist das nicht vergleichbar, aber die Kommunen scheinen auch vorgesorgt zu haben und die Touristiker sind gerüstet«, hat Kwon in vielen Gesprächen erfahren.

Noch bis zum 6. Juni ist das Team von »ZDF in der Rureifel« in der Region unterwegs. Die Entwicklung des Nationalparks Eifel, Chancen und Probleme Landwirtschaft und das polarisierende Thema »Motorradlärm« hat Kwon noch auf dem Drehplan stehen.

Am kommenden Donnerstag, 27. Mai, wird um 14 Uhr in »ZDF - heute in Deutschland« über die Dorfjugend in der Eifel berichtet. »Warum hält es junge Menschen in der Eifel?« hat sich Yaena Kwon gefragt und beeindruckende Antworten bekommen. Unter dem Motto »Deutschlandreisen« wird das Duo auch beim ZDF-Länderspiegel zu sehen sein, der am Samstag, 29. Mai, um 17.05 Uhr ausgetrahlt wird. Themenanregungen für die Berichterstattung aus der Rureifel können Zuschauer auch jetzt noch per E-Mail senden an zdfin@zdf.de

Die erschienenen Beiträge findet man in der ZDF Mediathek.