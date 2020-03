Immobilien sind die attraktivste Finanzanlage

2019 konnte das Vermittlungsvolumen um 27 Prozent auf über 127 Millionen Euro gesteigert werden. Mit 55 Prozent haben Ein- und Zweifamilienhäuser dabei weiterhin den Löwenanteil. Richtig viel Geld ist jedoch mit Mehrfamilienhäusern sowie gemischt genutzten Gewerbe- und Wohnobjekten zu verdienen. In diesem Segment stieg der Durchschnittspreis um 23 Prozent pro Objekt.

115 Baugrundstücke wurden 2019 durch die S-Immo erschlossen, mehr als 400 sind in der Entwicklungsphase. »Da arbeiten wir hervorragend mit den kommunalen Partnern in den Grundstücksentwicklungsgesellschaften zusammen«, lobt S-Immo-Geschäftsführer Dietmar Röhrig.

Eifel liegt über dem Durchschnitt

Auch in 2019 war die Nachfrage nach Gebrauchtimmobilien in der Eifel erneut sehr groß. Im Privatkundengeschäft konnte die Sparkassen-Immobilien GmbH nach einem Zuwachs von rund 20 Prozent in 2018 einen Zuwachs von sogar etwa 75 Prozent 2019 erzielen. Die Käufer kamen wiederum zu einem großen Teil aus anderen Bereichen der Städteregion Aachen oder aber auch aus überregionalen Gebieten. »Dann zum Teil auch mit der Absicht, sich einen Ferienwohnsitz in der Eifel zu schaffen«, wie Dietmar Röhrig weiß.

Trotz der auch in der Eifel festzustellenden Preissteigerung sind dort nach wie vor Gebrauchtimmobilien oder Grundstücke zu vergleichsweise moderaten Kaufpreisen zu erwerben.

Neben der Vermittlung von Ein- und Zweifamilienhäusern als zentrales Geschäftsfeld der S-Immo erfolgten wesentliche Vorbereitungen zur Entwicklung der neuen Baugebiete in Imgenbroich und in Roetgen (Greppstraße II). In Imgenbroich werden die Vorbereitungen für 20 Grundstücke zwischen 460 und 760 Quadratmetern getroffen.

Städtebaulicher Wettbewerb

In Monschau-Haag wurden die letzten Baugrundstücke durch die S-Immo veräußert. Pläne für ein neues Baugebiet in Konzen liegen ebenso in der Schublade wie das auf Eis liegende Neubaugebiet »Hasselfuhr« in Lammersdorf.

Für das Gebiet Greppstraße II in Roetgen wird derzeit ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt mit dem Ziel, ein gemischtes, vielfältiges Baugebiet mit unterschiedlichen Wohnungstypologien zu entwickeln, welches sich in die städtebauliche Struktur Roetgens einfügt. »Energetische und Umweltfragen werden dabei ebenso berücksichtigt wie die Fragen, ob man nicht störendes Gewerbe dort ansiedeln kann«, erklärt Röhrig. Eine Jury wird im April über die besten Pläne befinden.

Auch in ihren anderen Geschäftsbereichen war die Sparkassen Immobilien GmbH erfolgreich. Mit 2.140 Einheiten in der Hausverwaltung hat man den Marktanteil ebenso steigern können wie bei der Immobilienbewertung, die ein Vermögen von 373 Millionen Euro umfasst.