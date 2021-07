Impfbus kommt zu Victor und an den Rursee

Altkreis Monschau. Als zusätzliches Angebot werden nun auch Impfbusse aufsuchende Impfungen in der StädteRegion Aachen anbieten. Sie werden vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen, in Fußgängerzonen und in dafür vorgeschlagenen Stadtteilen Station machen. Hier werden sehr einfach und ohne Voranmeldung Impfungen angeboten. Der Impfstoff kann frei gewählt werden. Der erste Impfbus hat beim verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Stadtfestes Eschweiler am Sonntag in der Eschweiler Innenstadt gestanden. Dort haben binnen fünf Stunden rund 150 Menschen ihre erste Impfung erhalten.Die nächsten Haltetermine stehen nun fest:Mittwoch 14.07.202110:00 - 17:00 UhrMonschau Imgenbroich (Einkaufscenter Victor, zwischen der Zahnarztpraxis Seemann und Subway)Donnerstag 15.07.202111:00 - 17:00 Uhr Baesweiler (Parkplatz Edeka & Aldi, Am Feuerwehrturm)Freitag 16.07.202112:00 - 18:00 UhrAachen (Bahnhof Rothe Erde, Vorplatz Beverstraße)Samstag 17.07.202111:00 - 17:00 UhrAlsdorf (Tierpark am Alsdorfer Weiher)Sonntag 18.07.2021Simmerath (Rursee - noch in Planung, Details folgen)Alle Impfwilligen ab 16 Jahren können ohne Termin zu dem Impfbus kommen. Mehr als der Personalausweis und - soweit vorhanden – der Impfpass sind nicht notwendig. Aufgrund der hohen Liefermengen kann zudem auch jeder vor Ort seinen Impfstoff - im Rahmen der Zulassung - frei wählen.Ab Ende der Woche wird auch ein zweiter Bus eingesetzt. Es ist jetzt schon klar, dass sämtliche Kommunen in der StädteRegion angefahren werden um vor Ort eine niedrigschwelliges Impfangebot zu ermöglichen. Der Fahrplan ist unter https://www.staedteregion-aachen.de/impfbus zu findenAls zusätzliches Angebot werden nun auch Impfbusse aufsuchende Impfungen in der StädteRegion Aachen anbieten. Sie werden vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen, in Fußgängerzonen und in dafür vorgeschlagenen Stadtteilen Station machen. Hier…

