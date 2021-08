Impfbusse werden gut angenommen

Warnung vor falschen Polizisten

Kreis Mayen-Koblenz. Am gestrigen Mittwoch rollte erneut eine Welle von Anrufen über den Großraum Koblenz.Meist versuchten die Tatverdächtigen, die sich am Telefon als angebliche Polizeibeamte ausgeben, die Geschädigten mit der üblichen Einbruchsmasche am Telefon in ein Gespräch zu verwickeln. Aber auch angebliche Enkel versuchen derzeit mit Anrufen an…