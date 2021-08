Impfung für Jugendliche erleichtert

Die eindeutige Empfehlung der StIKo zu Impfungen von allen Menschen ab 12 Jahren erleichtert es auch der StädteRegion, Impfungen für Kinder und Jugendliche in Impfzentrum und den Impfbussen anzubieten. Ab sofort können auch 12- bis15-Jährige jederzeit zu den Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung geimpft werden. Dazu ist nur noch die Einwilligung eines Elternteils und nicht mehr beider Eltern notwendig. „Wir sind sehr froh, dass wir nun ohne großen Aufwand auch die 12- bis 15-Jährigen schützen können“, erklärt Dr. Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der StädteRegion. "Das Risiko von Kindern, an Long-Covid zu erkranken, die erwiesene Sicherheit der Impfstoffe und der berechtigte Wunsch, den Schulbetrieb sicherer zu machen und nicht unbedingt in Quarantäne zu müssen, sind wichtige Gründe für eine Impfung von Kindern", so Ziemons.



Auch in den Impfbussen werden deshalb die Impfungen für Kinder ab 12 Jahren ab jetzt angeboten. Ab 16 Jahren können Jugendliche auch ohne Einwilligung der Eltern geimpft werden. Kinderärzte müssen die Impfungen nicht mehr zwingend durchführen, Beratungen werden jedoch natürlich auch im Impfzentrum möglich sein. Wer explizit eine kinderärztliche Beratung wünscht, sollte dazu einen Termin in einer entsprechenden Praxis vereinbaren.



In den weiterführenden Schulen der StädteRegion sollen künftig Impfaktionen durchgeführt werden, wenn dies von den Schulen gewünscht ist. Dazu wurden alle Schulleitungen angeschrieben und gebeten, mit der Schulgemeinschaft über die Durchführung einer solchen Aktion zu entscheiden. Ganz bewusst sollen auch Zeiten so angeboten werden, dass auch Eltern ihre Kinder auf Wunsch begleiten können. Sofern eine Schule bereit ist, eine Impfaktion anzubieten, werden kurzfristig Termine vereinbart.