In den Ferien geht es raus in die Natur

Das Angebot des Erlebnismuseums Lernort Natur wird in den Sommerferien um Outdoor-Erlebnisse erweitert. Von der Erzählwanderung über Wolf Isegrim und Meister Lampe, Geschichten über Fabelwesen und die Märchen rund um Pflanzen, Führungen zu Wildkräutern und anschließender Zubereitung bis zu Waldbaden und Landart, bieten ausgebildete Naturführer, Pädagogen und Jäger spannende Erlebnisse im Monschauer Wald an.

»Im Erlebnismuseum erleben unsere Besucher wie unsere Wildtiere aussehen, erfahren wie diese leben und wie unser Ökosystem funktioniert. In den Sommerferien verbinden wir das Angebot des Erlebnismuseums mit geführten Aktivitäten im Monschauer Wald. Wir wollen damit unseren Teilnehmenden ganz eigene Erfahrungen in der Natur ermöglichen und die Faszination für Natur, Umwelt und Tierwelt steigern« sagt Columbine Stuhlmann, Obfrau des Erlebnismuseums Lernort Natur.

Angeboten werden sechs Erlebnistage. Zwei davon richten sich ausschließlich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, die mit einer Kräuterwanderung im Wald beginnen und im Nachmittag im Erlebnismuseum auf verschiedenen Arten kreativ werden können. Erzählwanderungen befassen sich mit Fabeln, Märchen und Jägergeschichten rund um Reineke Fuchs, Wolf Isegrim und vieler weiterer Waldbewohner. Aber auch der Trend des Waldbadens, einer bewusst-sinnlichen Naturerfahrung wird aufgegriffen und in Bezug mit Landart (Kunst in der Natur) gebracht.

Mit dem Zusatzangebot bietet das Erlebnismuseum zum einen Familien neue Möglichkeiten eines gemeinsamen Naturerlebnisses und mit dem reinen Angebot für Kindergruppen auch den Eltern kurze Zeit zur Entspannung zu ermöglichen.

Sechs Veranstaltungen

16.07.2020: Fabelwelt der Tiere und Menschen

16.07.2020: Kräuterwelt der Tiere und Menschen

22.07.2020: Wildkräuterwanderung und Kreativreise für kleine und große Entdecker

24. und 27.07.2020: Wildkräuterwanderung und Kreativreise für junge Entdecker (Kids only)

04.08.2020: Waldbaden trifft Landart

23.08.2020: Erzählwanderung – Jägergeschichten von Reineke Fuchs, Isegrim und Meister Lampe

Waldwanderungen mit Förster Jörg Melchior

»Pflanzen zum Essen und Heilen«, »Waldwerkstatt« oder »Schnitzen für Große« sind nur drei Themen-Waldwanderungen für Teilnehmer ab fünf Jahren, die Förster Jörg Melchior vom Regionalforstamt Rureifel - Jülicher Börde des Landesbetriebes Wald und Holz NRW in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Simmerath in der letzten Woche der Sommerferien anbietet. Auf den dreistündigen Pirschgängen wartet ein tolles Programm aus Wissenswertem und Erstaunlichem rund um die Tier- und Pflanzenwelt der Eifeler Wälder. Die Erlebniswanderungen starten an der Grundschule Lammersdorf. Anmeldung unter Tel. 02473/607-159 oder E-Mail an brigitte.jansen@gemeinde.simmerath.de