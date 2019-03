Investition in Grund und Boden lohnt sich

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der StädteRegion Aachen hat zudem jetzt unter Vorsitz von Dipl.-Ing. Irene Littek-Braun die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2019 beschlossen. Ein Bodenrichtwert ist der Durchschnittspreis, für den ein Quadratmeter Boden in einem eng umgrenzten Bereich den Besitzer wechselt. Auch hier ist im Allgemeinen die Nachfrage größer als das Angebot, was die Preise auch nach oben gehen lässt.

Gewerbe, Land und Forst stabil

Die Bodenrichtwerte für Gewerbegrundstücke blieben indes überwiegend stabil.

Darüber hinaus hat der Gutachterausschuss auch Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen beschlossen. Dabei sind Preissteigerungen von bis zu 20 Prozent zu verzeichnen. Das hat aber auch mit der stellenweise sehr geringen Höhe des Bodenrichtwertes zu tun (Steigerung von 1,00 auf 1,20 €/Quadratmeter). In die Richtwertermittlung sind nur Flächen eingeflossen, die auch in Zukunft weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Dabei liegen die Preise in Monschau und Simmerath zwischen 1,- € und 1,30 €/Quadratmeter. In Roetgen betragen sie zwischen 2,00 € bis 3,50 €.

Forstwirtschaftliche Flächen inklusiv Aufwuchs werden in der StädteRegion Aachen im Mittel für 1,10 bis 1,20 €/Quadratmeter verkauft.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der StädteRegion Aachen informiert über die Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt. Er erhält als unabhängiges Kollegial-Gremium sämtliche Verträge über in der StädteRegion Aachen verkaufte Immobilien, wertet diese aus und trägt somit wesentlich zur Transparenz auf dem Grundstücksmarkt bei. Fragen zu einzelnen Bodenrichtwerten beantwortet die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte unter Tel. 0241/5198-2555.

Gewerbeflächen:

Kalterherberg 15 Euro

Lammersdorf 20 Euro

Simmerath 20 Euro

Imgenbroich 25 Euro

Rollesbroich 25 Euro

Roetgen 40 Euro

Wohnbauflächen:

Widdau 30 Euro

Dedenborn 36 Euro

Erkensruhr 36 Euro

Hammer 36 Euro

Alzen 42 Euro

Höfen 46 Euro

Rohren 46 Euro

Einruhr 50 Euro

Kalterherberg 50 Euro

Paustenbach 50 Euro

Witzerath 50 Euro

Mützenich 55 Euro

Huppenbroich 60 Euro

Steckenborn 60 Euro

Strauch 60 Euro

Rollesbroich 70 Euro

Woffelsbach 70 Euro

Monschau 65-70 Euro

Rurberg 75 Euro

Konzen 85 Euro

Eicherscheid 80 Euro

Kesternich 85 Euro

Imgenbroich 90 Euro

Roetgen-Nord 90 Euro

Waldsiedlung 105 Euro

Altstadt zentral 90 Euro

Lammersdorf 110 Euro

Simmerath 115 Euro

Simm.-Zentrum 140 Euro

Mulartshütte 150 Euro

Roetgen 170 Euro

Rott 180 Euro