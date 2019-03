Jedes Kind bekommt einen Platz

Die Planung der Kita-Plätze in diesen Kommunen ist Aufgabe des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der StädteRegion Aachen. Im Kita-Jahr 2019/2020 stehen 2.749 Plätze zur Verfügung, 114 mehr als im Jahr davor. Gerade in der Nähe von Neubaugebieten werden diese auch dringend gebraucht, da es junge Familien offensichtlich in die Eifel zieht. Im Vergleich zum Vorjahr sind 108 mehr Anmeldungen für drei- bis sechsjährige Kinder eingegangen. Bei den unter Dreijährigen ist der Bedarf um 22 Plätze gestiegen.

Terodde stellt einen Aspekt heraus: »Wir kommen ohne Überbelegungen aus, was der pädagogischen Arbeit gut tut.« Dazu wurden bestehende Kitas um zusätzliche Gruppen erweitert und neue Einrichtungen gebaut. In die Planungen fließen auch besondere Bedarfe von Familien ein. So werden zum Beispiel schon jetzt die Weichen dafür gestellt, dass es ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 Gruppen mit Betreuungszeiten ab 5.30 Uhr gibt. Was die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung betrifft, konnte allen Elternwünschen zu Einrichtungsart und Betreuungsform entsprochen werden.

Auch den Fachkräftebedarf hat die StädteRegion im Blick: »Die Situation ist nach wie vor angespannt, aber wir sehen etwas Licht am Horizont«, sagte Markus Terodde in der Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses. Das Berufskolleg Simmerath/Stolberg und das Aachener Käthe-Kollwitz-Berufskolleg haben die Ausbildungskapazitäten deutlich ausgebaut – bis zu elf Klassen können angeboten werden. Das soll mittelfristig die Situation entspannen. Fachkräfte für ihre Kitas sucht die StädteRegion auf jeden Fall. Und auch die freien Träger seien in der Pflicht.

Wer Interesse an der Erzieherausbildung hat, kann sich informieren unter www.bksimmerathstolberg.de und www.kks-aachen.de