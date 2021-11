Jetzt für den Kindergarten anmelden

Die StädteRegion Aachen ist für die Kindertagesbetreuung in den Städten Baesweiler und Monschau sowie den Gemeinden Roetgen und Simmerath zuständig. Für diese vier Kommunen sind die Eltern jetzt aufgerufen, ihre Kinder anzumelden. Wer für das kommende Kindergartenjahr (01.08.2022 bis 31.07.2023) eine Betreuung benötigt, sollte das nun mitteilen auf www.staedteregion-aachen.de/kita . Nur bei Anmeldungen, die bis zum 15. Januar 2022 über dieses Online-Verfahren eingehen, kann sichergestellt werden, dass der Platzbedarf auch berücksichtigt wird.

Auf der Internetseite können Familien sich über die Träger, die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege und auch die voraussichtlichen Elternbeiträge informieren. Dort werden auch häufige Fragen zum Anmeldeverfahren (»FAQ«) beantwortet. Die StädteRegion weist darauf hin, dass Eltern bei ihrer Anmeldung möglichst mehrere Einrichtungen angeben und eine Priorisierung vornehmen sollten. So können die Elternwünsche am besten berücksichtigt werden.

Die Nachfrage nach Kindertagesbetreuung ist schon auf hohem Niveau und steigt absehbar weiter an. Aus diesem Grund wird die StädteRegion Aachen in ihrem Jugendamtsbereich in Kürze mehr als 140 Plätze neu in Betrieb nehmen. So soll auch künftig jedem Kind ein passendes Angebot gemacht werden. Für die Planung des weiteren Ausbaus der KiTa-Plätze ist es deshalb auch so wichtig, dass Eltern frühzeitig ihren Betreuungsbedarf anmelden. Aus diesem Grund sind jetzt auch schon die Online-Anmeldungen für das darauffolgende KiTa-Jahr 2023/24 möglich.

Die Servicestelle Kindertagesbetreuung der StädteRegion ist per E-Mail an Kindertagesbetreuung@staedteregion-aachen.de oder unter Tel. 0241/5198-5112 erreichbar.