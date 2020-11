Kalender kaufen und gewinnen

In diesem Jahr wurden aufgrund der starken Nachfrage im vergangenen Jahr 100 Kalender mehr gedruckt, sodass jetzt insgesamt 2300 Kalender zum Verkauf angeboten werden. Clubsekretär Karl Rambadt, seit Jahren hauptverantwortlich für die Kalenderaktion, ist trotz zuversichtlich, auch diese hohe Zahl an Kalendern verkaufen zu können.

Die Menschen beweisen mit dem Kauf des Kalenders, dass sie die Ziele des Lionsclub Monschau unterstützen. Der Reinerlös des Kalenderverkaufs wird vollständig für soziale, aber auch schulische und Vereinsprojekte in unserer Region verwandt.

Mit dem Kauf eines Kalenders – unverändert zum Preis von 5 Euro – tun Sie jedoch nicht nur Gutes. Es gibt 164 Gutscheine, Geld- und Sachpreise zwischen 20 und 120 Euro.

Verkaufsstellen

In Monschau: Schlosscafe Royal, Historische Senfmühle, Mira – Atelier idea; In Imgenbroich: Marienapotheke, H.B.Kaulard, Juweliere, Uhrmacher und Optiker; In Konzen: Pauls, Garten-und Landschaftsbau, Floristik; In Simmerath: Alle drei Apotheken, Buchhandlung Backhaus, Parfümerie Monheim, REWE Markt Rieck, Schuhhaus Hilgers, Blumenhaus Keischgens, Mobau Thelen; In Lammersdorf: Bäckerei Prümmer; In Rollesbroich: Garten-und Landschaftsbau H.Müller(T.Heck); In Roetgen: Intersport Plum, Schuhhaus Plum, Bäckerei Prümmer; In Vossenack: Metzgerei Luysberg

Im Dezember wird der WochenSpiegel alle Gewinnnummern - das ist die laufende Nummer des Kalenders - veröffentlichen. Die Gewinne gibt es gegen Vorlage des Kalenders bis zum 10. Januar bei Kaulard Juweliere und Optiker in Imgenbroich, Trierer Straße 221-225.