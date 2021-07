Kein Wassersport auf dem Rursee

An der Oberfläche befindet sich Treibgut wie z. B. Baumstämme, die zu

einer Gefährdung von Seglern, Surfern und Schwimmern führen können.

Da der Wasserstand in den Talsperren noch immer sehr hoch ist und in

den nächsten Tagen bleiben wird, könnten Wassersport Treibende auch

versucht sein, vom Hauptsee in den Obersee zu gelangen, da sich beide in

etwa auf einer Höhe befinden und die Überlaufschwelle nicht gut zu erkennen

ist. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass das Wasser durch

Stoffe verschmutzt sein kann, die gesundheitsgefährdend sein können.

Als Eigentümer der Seeflächen und der Stauanlagen sieht sich der Verband

im Interesse der Seenutzer gehalten, vor jeglicher wassersportlichen

Nutzung in der nächsten Zeit zu warnen. Er ist sich dabei der Tatsache bewusst,

dass die Warnung in der Sommersaison auch Auswirkungen auf

den Tourismus hat, dem sich nach den Lockerungen der entsprechenden

Corona-Schutzverordnung nun wieder neue Möglichkeiten eröffnen.

Der Wasserverband beprobt und analysiert fortlaufend die Gewässergüte.

Außerdem wird der Rursee im Anschluss an die Reinigung der Urfttalsperre

und des Obersees ebenfalls von gefährlichem Treibgut befreit.

Gleiches gilt für die beiden Staubecken in Heimbach und Obermaubach.

Der Wasserverband hofft auf das Verständnis und appelliert an das eigenverantwortliche

Handeln der Erholungssuchenden am See. Auf dieser

Grundlage kann ein Verbot noch vermieden werden. Zugleich bittet er zu

bedenken, dass in der näheren Umgebung der Rurtalsperre Menschen ihr

Leben und auch ihre Existenzgrundlagen durch das extreme Hochwasser

verloren haben.